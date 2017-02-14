Баскетболіст збірної України став кращим гравцем чемпіонату Австралії

Український баскетболіст Джером Рендл визнаний MVP регулярного чемпіонату Австралії сезону 2016/17 у складі Аделаїди, повідомляє Isport.

Натуралізований американський захисник збірної України Рендл за підсумками регулярного чемпіонату став третім за результативністю, набираючи в середньому 21 очко за матч. Також він третій у лізі за результативним передачам – 5,32 за поєдинок.

Протягом всього сезону тренери команд ліги голосували за кращого гравця кожного матчу. У підсумку Рендл переміг зі 143 голосами. Друге місце посів Кейсі Пратер, якого захисник збірної України випередив на 36 голосів.

Як повідомляв УНІАН, Рендл отримав українське громадянство у 2015-му році, і в тому ж році виступив за національну збірну України на Євробаскеті-2015.