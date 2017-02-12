"Будівельник" втретє у сезоні переміг "Дніпро" в матчі Суперліги

Гра завершилась з рахунком 76:60.

У неділю в рамках регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги відбулися чотири матчі, в центральному з яких київський "Будівельник" на виїзді обіграв "Дніпро", повідомляє офіційний сайт змагань. Матч завершився з рахунком 76:60. "Дніпро" - "Будівельник" 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24) "Дніпро": Тимофеєнко 19, Глєбов 7 + 6 підбирань, Закурдаєв 7, Мішула 6 + 9 передач, Загреба 6 + 7 підбирань "Будівельник": Дугат 22 + 5 передач + 5 підбирань, Стефенс 16 + 7 підбирань, Анісімов 8 + 7 підбирань БК "Запоріжжя-ZOG" – БК "Черкаські Мавпи" 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16) БК "Запоріжжя-ZOG": Конате, Носков та Мальчевський – по 15 балів. БК "Черкаські Мавпи": Кольченко 20 балів. БІПА – Миколаїв – 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12) БІПА: Фандербурк - 27 очок, 6 підбирань, 2 передачі; Артамонов - 16 очок, 4 підбирання, 12 передач. Миколаїв: Чемякін - 18 очок, 3 підбирання, 1 передача. "Волиньбаскет" - "Кремінь" 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23) "Волиньбаскет": Федчук 20, Полюляк 19, Рудаков 10 "Кремінь": Хамзаєв 21, Байда 12, Кожемякін 11, Кадигроб 11, Луговцов 10 Турнірна таблиця: 1. Будівельник 20 перемог / 2 поразки 2. Хімік 19/2 3. Дніпро 16/6 4. БІПА 13/9 5. Миколаїв 9/13 6. Запоріжжя-ZOG 9|13 7. Черкаські Мавпи 10/11 8. Кремінь 7/15 9. Волиньбаскет 4/18 10. Політехнік 2/20.

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