Грін став першим гравцем в НБА, який зробив тріпл-дабл без урахування набраних очок (відео)

Легкий форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін у поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти Мемфіс Гріззліз оформив перший в історії тріпл-дабл без 10 набраних очок, повідомляє Isport.

Грін закінчив зустріч регулярного чемпіонату НБА проти Мемфіс Гріззліз з 12 підбираннями, 10 результативними передачами і 10 перехопленнями. Форвард став першим баскетболістом в історії ліги, який зробив тріпл-дабл без урахування очок, набравши лише чотири очки.

«Я не знав, що був близький до тріпл-даблу. Я просто намагався грати правильно, хотів вплинути на гру. Але це, безумовно, те, що ви можете оцінити. Бути єдиним в чомусь, бути серед великих – це приголомшливо», – наводить слова Гріна ESPN.

Варто відзначити, що тріпл-дабл – термін у баскетболі, який означає набір гравцем в одному матчі не менше 10 пунктів у трьох статистичних показниках.

Поєдинок між Голден Стейт Ворріорз і Мемфіс Гріззліз закінчився з рахунком 122:107 на користь Ворріорз.