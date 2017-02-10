"Хімік" та "Будівельник" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

20:50, 10 лютого 2017
Баскетбол
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Кияни з великими труднощами здобули перемогу в Запоріжжі.

Южненський "Хімік" та київський "Будівельник" виграли чергові матчі української баскетбольної Суперліги та зміцнили свої лідируючі позиції, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Хімік" більш ніж впевнено обіграв "Миколаїв" - 101:59, а "Будівельник" з великими труднощами обіграв "Запоріжжя" на майданчику суперника - 77:75.

"Волиньбаскет" – "Політехнік" – 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)

"Волиньбаскет": Дикий - 15 очок, 8 підбирань, 6 передач; Тимощук - 15 очок, 8 підбирань, 4 передачі; Полюляк - 15 очок, 2 підбирання, 9 передач.

"Політехнік": Арабаджі - 25 очок, 4 підбирання, 2 передачі; Колотілов - 15 очок, 3 підбирання.

"Запоріжжя-ZOG" - "Будівельник" 75:77 (24:16, 26:13, 13:20, 12:18)

"Запоріжжя-ZOG": Конате 17 + 10 підбирань, Буренко 14, Кондраков 13, Липовцев 10

"Будівельник": Дугат 26 + 7 передач, Анісімов 18 + 12 підбирань, Стефенс 13 + 11 підбирань

"Хімік" – "Миколаїв" 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)

"Хімік": Сміт – 15оч.

"Миколаїв": Чемякін – 16оч, 7пб.

"Дніпро" - "Черкаські Мавпи" 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)

"Дніпро": Тимофеєнко 18 + 12 підбирань, Мішула 14 + 8 передач, Глєбов 11

"Черкаські Мавпи": Кольченко 22, Девіс 10 + 10 підбирань

Турнірна таблиця:

1 Хімік 19 перемог 2 поразки

2 Будівельник 19/2

3 Дніпро 16/5

4 Кривбасс16/6

5 БІПА 12/9

6 БК Запоріжжя 9/12

7 Черкаські Мавпи 9/11

8 МБК Миколаїв 8/12

9 Кремінь 6/15

10 Волиньбаскет 4/16

11 Політехнік 2/20

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