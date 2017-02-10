"Хімік" та "Будівельник" виграли чергові матчі баскетбольної Суперліги

Кияни з великими труднощами здобули перемогу в Запоріжжі.

Южненський "Хімік" та київський "Будівельник" виграли чергові матчі української баскетбольної Суперліги та зміцнили свої лідируючі позиції, повідомляє офіційний сайт змагань. "Хімік" більш ніж впевнено обіграв "Миколаїв" - 101:59, а "Будівельник" з великими труднощами обіграв "Запоріжжя" на майданчику суперника - 77:75. "Волиньбаскет" – "Політехнік" – 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19) "Волиньбаскет": Дикий - 15 очок, 8 підбирань, 6 передач; Тимощук - 15 очок, 8 підбирань, 4 передачі; Полюляк - 15 очок, 2 підбирання, 9 передач. "Політехнік": Арабаджі - 25 очок, 4 підбирання, 2 передачі; Колотілов - 15 очок, 3 підбирання. "Запоріжжя-ZOG" - "Будівельник" 75:77 (24:16, 26:13, 13:20, 12:18) "Запоріжжя-ZOG": Конате 17 + 10 підбирань, Буренко 14, Кондраков 13, Липовцев 10 "Будівельник": Дугат 26 + 7 передач, Анісімов 18 + 12 підбирань, Стефенс 13 + 11 підбирань "Хімік" – "Миколаїв" 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15) "Хімік": Сміт – 15оч. "Миколаїв": Чемякін – 16оч, 7пб. "Дніпро" - "Черкаські Мавпи" 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13) "Дніпро": Тимофеєнко 18 + 12 підбирань, Мішула 14 + 8 передач, Глєбов 11 "Черкаські Мавпи": Кольченко 22, Девіс 10 + 10 підбирань Турнірна таблиця: 1 Хімік 19 перемог 2 поразки 2 Будівельник 19/2 3 Дніпро 16/5 4 Кривбасс16/6 5 БІПА 12/9 6 БК Запоріжжя 9/12 7 Черкаські Мавпи 9/11 8 МБК Миколаїв 8/12 9 Кремінь 6/15 10 Волиньбаскет 4/16 11 Політехнік 2/20

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