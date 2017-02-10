"Кливленд" поступився "Оклахомі" в центральному матчі дня НБА

10:52, 10 лютого 2017
Баскетбол
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"Кавальєрс" програли з різницею в 9 очок.

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У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в центральному з яких лідер Центрального дивізіону "Клівленд" поступився другій команді Північно-Західного "Оклахомі", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 118:109.

Шарлотт – Х'юстон— 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)

Ш: Батюм (15 + 8 підбирань + 10 передач), Вокер (14 + 6 втрат), Вільямс (12 + 7 підбирань), Белинелли (10), Зеллер (9), Кідд-Гилкрист (8 + 9 підбирань) Камінські (9), Лемб (8)

Х: Харден (30 + 11 підбирань + 8 передач + 9 втрат), Беверлі (17), Харрелл (15), Андерсон (14), Аріза (11 + 7 підбирань), Капела (11 + 7 підбирань).

Орландо – Філадельфія— 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)

Про: Фурньє (24 + 9 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Вучевич (21 + 11 підбирань), Ібака (16 + 4 блок-шота), Пейтон (15), Уотсон (11 + 5 втрат), Огастін (9), Бийомбо (9 + 8 підбирань)

Ф: Шарич (26 + 8 підбирань), Ільясова (14), Стаускас (13 + 5 втрат), Родрігес (12), Ноел (10 + 7 підбирань), Макконнелл (8 + 8 передач), Хендерсон (8), Ковінгтон (8 + 9 підбирань), Окафор (7)

Оклахома-Сіті – Клівленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)

ОС: Уестбрук (29 + 12 підбирань + 11 передач + 7 втрат), Оладипо (23 + 7 підбирань), Адамс (20 + 13 підбирань), Пейн (15), Роберсон (8 + 7 підбирань)

До: Ірвінг (28 + 6 втрат), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 підбирань), Томпсон (10), Вільямс (12)

Даллас – Юта — 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)

Д: Барнс (31), Новіцкі (20 + 7 підбирань), Каррі (16), Меттьюз (15), Харріс (13)

Ю: Хейворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 підбирань + 5 втрат), Беркс (12), Фейворс (6 + 10 підбирань)

Портленд – Бостон 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)

П: Лиллард (28 + 7 передач), Аміну (26), МакКоллум (20), Крэбб (12), Пламли (9 + 7 підбирань), Вонле (2 + 9 підбирань)

Б: Томас (34), Смарт (18 + 5 перехоплень), Браун (14 + 7 підбирань), Оліник (13 + 7 підбирань), Хорфорд (12), Розир (11), Грін (11)

ТИХООКЕАНСьКИЙ ДИВІЗІОН

1 Голден Стейт 44 перемоги 8 поразок

2 Кліпперс 32 21

3 Сакраменто 21 32

4 Лейкерс 18 37

5 Фінікс 16 37

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Клівленд 36 16

2 Індіана 29 23

3 Чикаго 26 27

4 Детройт 25 28

5 Мілуокі 22 29

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Бостон 34 19

2 Торонто 32 22

3 Нью-Йорк 22 32

4 Філадельфія 19 34

5 Бруклін 9 44

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Юта 34 20

2 Оклахома 31 23

3 Денвер 23 29

4 Портленд 23 31

5 Мінесота 20 33

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Антоніо 40 12

2 Хьюстон 39 17

3 Мемфіс 33 22

4 Даллас 21 32

5 Нью-Орлеан 20 33

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 31 21

2 Атланта 31 22

3 Шарлотт 24 29

4 Майамі 23 30

5 Орландо 20 35

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