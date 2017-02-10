"Кливленд" поступився "Оклахомі" в центральному матчі дня НБА
"Кавальєрс" програли з різницею в 9 очок.
У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в центральному з яких лідер Центрального дивізіону "Клівленд" поступився другій команді Північно-Західного "Оклахомі", повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 118:109.
Шарлотт – Х'юстон— 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)
Ш: Батюм (15 + 8 підбирань + 10 передач), Вокер (14 + 6 втрат), Вільямс (12 + 7 підбирань), Белинелли (10), Зеллер (9), Кідд-Гилкрист (8 + 9 підбирань) Камінські (9), Лемб (8)
Х: Харден (30 + 11 підбирань + 8 передач + 9 втрат), Беверлі (17), Харрелл (15), Андерсон (14), Аріза (11 + 7 підбирань), Капела (11 + 7 підбирань).
Орландо – Філадельфія— 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)
Про: Фурньє (24 + 9 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Вучевич (21 + 11 підбирань), Ібака (16 + 4 блок-шота), Пейтон (15), Уотсон (11 + 5 втрат), Огастін (9), Бийомбо (9 + 8 підбирань)
Ф: Шарич (26 + 8 підбирань), Ільясова (14), Стаускас (13 + 5 втрат), Родрігес (12), Ноел (10 + 7 підбирань), Макконнелл (8 + 8 передач), Хендерсон (8), Ковінгтон (8 + 9 підбирань), Окафор (7)
Оклахома-Сіті – Клівленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
ОС: Уестбрук (29 + 12 підбирань + 11 передач + 7 втрат), Оладипо (23 + 7 підбирань), Адамс (20 + 13 підбирань), Пейн (15), Роберсон (8 + 7 підбирань)
До: Ірвінг (28 + 6 втрат), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 підбирань), Томпсон (10), Вільямс (12)
Даллас – Юта — 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
Д: Барнс (31), Новіцкі (20 + 7 підбирань), Каррі (16), Меттьюз (15), Харріс (13)
Ю: Хейворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 підбирань + 5 втрат), Беркс (12), Фейворс (6 + 10 підбирань)
Портленд – Бостон 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)
П: Лиллард (28 + 7 передач), Аміну (26), МакКоллум (20), Крэбб (12), Пламли (9 + 7 підбирань), Вонле (2 + 9 підбирань)
Б: Томас (34), Смарт (18 + 5 перехоплень), Браун (14 + 7 підбирань), Оліник (13 + 7 підбирань), Хорфорд (12), Розир (11), Грін (11)
ТИХООКЕАНСьКИЙ ДИВІЗІОН
1 Голден Стейт 44 перемоги 8 поразок
2 Кліпперс 32 21
3 Сакраменто 21 32
4 Лейкерс 18 37
5 Фінікс 16 37
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 Клівленд 36 16
2 Індіана 29 23
3 Чикаго 26 27
4 Детройт 25 28
5 Мілуокі 22 29
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Бостон 34 19
2 Торонто 32 22
3 Нью-Йорк 22 32
4 Філадельфія 19 34
5 Бруклін 9 44
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Юта 34 20
2 Оклахома 31 23
3 Денвер 23 29
4 Портленд 23 31
5 Мінесота 20 33
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Сан-Антоніо 40 12
2 Хьюстон 39 17
3 Мемфіс 33 22
4 Даллас 21 32
5 Нью-Орлеан 20 33
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Вашингтон 31 21
2 Атланта 31 22
3 Шарлотт 24 29
4 Майамі 23 30
5 Орландо 20 35