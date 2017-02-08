"Х'юстон" обіграв "Орландо" в самому результативному матчі дня НБА
Гра завершилася з рахунком 128:104.
У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в самому результативному з яких "Х'юстон Рокетс" обіграв "Орландо Меджік", повідомляє офіційний сайт ліги.
Матч завершився з рахунком 128:104.
Шарлотт – Бруклін — 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)
Ш: Уокер (17), Батюм (17 + 8 підбирань), Белинелли (17), Лемб (16 + 7 підбирань), Кідд-Гилкрист (14 + 7 підбирань), Вільямс (14 + 9 підбирань), Камінські (12 + 11 підбирань)
Б: Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харріс (12), Вайтхад (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 підбирань), Хемілтон (9 + 7 підбирань)
Х'юстон – Орландо -128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)
Х: Харден (25 + 13 передач), Аріза (20 + 7 підбирань), Гордон (18), Капела (17 + 9 підбирань), Беверлі (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10)
Про: Ібака (28 + 8 підбирань), Фурньє (21), Вучевич (14 + 19 підбирань), Пейтон (10 + 8 передач), Огастін (11)
Даллас – Портленд— 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)
Д: Барнс (26 + 5 підбирань), Новіцкі (25 + 5 підбирань), Меттьюз (23 + 5 передач), Феррелл (12), Харріс (12 + 7 підбирань)
П: МакКоллум (32), Лиллард (29 + 5 підбирань + 6 передач), Пламли (12 + 15 підбирань), Тернер (11), Аміну (12 + 11 підбирань), Харклесс (8 + 7 підбирань)
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 Голден Стейт 43 перемоги / 8 поразок
2 Кліпперс 31 21
3 Сакраменто 20 32
4 Лейкерс 18 36
5 Фінікс 16 36
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 Клівленд 35 15
2 Індіана 29 22
3 Чикаго 26 26
4 Детройт 24 28
5 Мілуокі 22 28
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Бостон 33 18
2 Торонто 32 21
3 Нью-Йорк 22 31
4 Філадельфія 18 33
5 Бруклін 9 43
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Юта 33 19
2 Оклахома 30 23
3 Денвер 23 28
4 Портленд 23 30
5 Міннесота 19 33
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Сан-Антоніо 39 12
2 Х'юстон 38 17
3 Мемфіс 32 22
4 Даллас 20 32
5 Нью-Орлеан 20 32
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Вашингтон 30 21
2 Атланта 30 22
3 Шарлотт 24 28
4 Майамі 22 30
5 Орландо 20 34