"Х'юстон" обіграв "Орландо" в самому результативному матчі дня НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в самому результативному з яких "Х'юстон Рокетс" обіграв "Орландо Меджік", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 128:104.

Шарлотт – Бруклін — 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)

Ш: Уокер (17), Батюм (17 + 8 підбирань), Белинелли (17), Лемб (16 + 7 підбирань), Кідд-Гилкрист (14 + 7 підбирань), Вільямс (14 + 9 підбирань), Камінські (12 + 11 підбирань)

Б: Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харріс (12), Вайтхад (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 підбирань), Хемілтон (9 + 7 підбирань)

Х'юстон – Орландо -128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)

Х: Харден (25 + 13 передач), Аріза (20 + 7 підбирань), Гордон (18), Капела (17 + 9 підбирань), Беверлі (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10)

Про: Ібака (28 + 8 підбирань), Фурньє (21), Вучевич (14 + 19 підбирань), Пейтон (10 + 8 передач), Огастін (11)

Даллас – Портленд— 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)

Д: Барнс (26 + 5 підбирань), Новіцкі (25 + 5 підбирань), Меттьюз (23 + 5 передач), Феррелл (12), Харріс (12 + 7 підбирань)

П: МакКоллум (32), Лиллард (29 + 5 підбирань + 6 передач), Пламли (12 + 15 підбирань), Тернер (11), Аміну (12 + 11 підбирань), Харклесс (8 + 7 підбирань)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Голден Стейт 43 перемоги / 8 поразок

2 Кліпперс 31 21

3 Сакраменто 20 32

4 Лейкерс 18 36

5 Фінікс 16 36

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Клівленд 35 15

2 Індіана 29 22

3 Чикаго 26 26

4 Детройт 24 28

5 Мілуокі 22 28

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Бостон 33 18

2 Торонто 32 21

3 Нью-Йорк 22 31

4 Філадельфія 18 33

5 Бруклін 9 43

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Юта 33 19

2 Оклахома 30 23

3 Денвер 23 28

4 Портленд 23 30

5 Міннесота 19 33

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Антоніо 39 12

2 Х'юстон 38 17

3 Мемфіс 32 22

4 Даллас 20 32

5 Нью-Орлеан 20 32

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 30 21

2 Атланта 30 22

3 Шарлотт 24 28

4 Майамі 22 30

5 Орландо 20 34