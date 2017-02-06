42 очки Уестбрука допомогли "Оклахомі" обіграти "Портленд"

У ніч на понеділок у Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в центральному з яких "Оклахома" обіграла "Портленд" багато в чому завдяки надрезультативній грі свого лідера Рассела Уестбрука, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився з рахунком 105:99.

На рахунку Уестбрука 42 очки і 8 передач.

Бруклін – Торонто 95:103 (24:26, 19:29, 20:20, 32:28)

Бруклін: Лопес (20 + 7 підбирань), Кілпатрік (18 + 5 втрат), Букер (15 + 10 підбирань), Богданович (13 + 5 потерьХэмилтон (8), Динуидди (7), ), Холліс-Джефферсон (6), Фой (3), Харріс (3), Вайтхад (2)

Торонто: Валанчюнас (22), Росс (17), Лоурі (15 + 11 підбирань + 11 передач), Керролл (15), Пауелл (10), ВанВлит (10), Ногейра (8), Сиакам (6)

Бостон – Кліпперс 107:102 (29:19, 27:28, 25:20, 26:35)

Бостон: Томас (28 + 8 передач), Джонсон (13), Хорфорд (13 + 15 підбирань + 6 передач), Смарт (13), Олиник (13), Краудер (11), Браун (11), Розир (3), Грін (2)

Кліпперс: Гріффін (23 + 8 підбирань), Кроуфорд (23), Фелтон (16), Спейтс (11), Джонсон (7), Медик (6), Джордан (6 + 16 підбирань), Ріверс (5), Пірс (3), Мба а Муте (2)

Оклахома-Сіті – Портленд 105:99 (24:16, 22:36, 25:21, 34:26)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (42 + 8 передач), Оладипо (24 + 13 підбирань), Роберсон (14 + 11 підбирань), Адамс (7 + 13 підбирань), Морроу (7), Ловернь (7 + 9 підбирань), Сабоніс (2), Грант (2)

Портленд: Лиллард (29 + 7 підбирань), Макколлум (19 + 8 підбирань), Пламли (13), Крэбб (10), Тернер (8), Аміну (7 + 7 підбирань), Харклесс (6), Вонле (4, Ленард (3 + 7 підбирань)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 34 перемоги / 15 поразок

2. Бостон Селтікс – 33/18

3. Вашингтон Візардс – 30/20

4. Торонто Репторс – 31/21

5. Атланта Хоукс – 30/21

6. Індіана Пейсерс – 28/22

7. Чикаго Буллз – 25/26

8. Шарлотт Хорнетс – 23/28

9. Мілуокі Бакс – 22/28

10. Детройт Пістонс – 22/28

11. Нью-Йорк Нікс – 22/30

12. Майамі Хіт – 21/30

13. Орландо Меджік – 20/33

14. Філадельфія Сиксерс – 18/32

15. Бруклін Нетс – 9/42

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 43 перемоги /8 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 39/11

3. Х'юстон Рокетс – 37/17

4. Юта Джаз – 32/19

5. Лос-Анджелес Кліпперс – 31/20

6. Мемфіс Гріззліз – 31/22

7. Оклахома-Сіті Тандер – 30/22

8. Денвер Наггетс – 22/28

9. Портленд Трэйл Блейзери – 22/28

10. Даллас Маверікс – 20/30

11. Сакраменто Кінгз – 20/31

12. Міннесота Тимбервулвз – 19/32

13. Нью-Орлеан Пеліканса – 19/32

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36

15. Фінікс Санз – 16/35