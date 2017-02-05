"Дніпро" та "Хімік" вийшли у "Фінал чотирьох" Кубку України з баскетболу

Обидві команди обіграли суперників за підсумками двох матчів.

У Дніпрі та Южне відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу, де "Дніпро" та "Хімік" виграли й вийшли у "Фінал чотирьох", повідомляє офіційний сайт змагань. Команди приєдналися до столичного "Будівельника" та одеської БІПА. "Дніпро" – "Черкаські Мавпи" 66:60 (14:18, 11:8, 19:15, 22:19) Перший матч - 81:80 "Дніпро": Мішула 15 + 5 підбирань, Тимофеєнко 13 + 9 підбирань "Черкаські Мавпи": Кольченко 22 + 4 передачі, Кальніченко 9, Сізов 7 + 7 підбирань "Хімік" – "Миколаїв" – 99:62 (29:19, 18:17, 20:9, 32:17) Перший матч – 82:65 Найрезультативніші гравці "Хімік": Сміт - 16 очок, 1 підбирання, 1 передача; Сидоров - 14 очок, 4 підбирання, 3 передачі, 3 перехоплення. "Миколаїв": Лебединцев - 10 очок, 6 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення; Галенко - 10 очок, 1 підбирання.

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