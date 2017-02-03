"Будівельник" впевнено переміг "Запоріжжя-ZOG" і вийшов до "Фіналу чотирьох" Кубка України

У київському Палаці спорту завершився матч-відповідь 1/4 фіналу Кубку України з баскетболу, в якому "Будівельник" переміг "Запоріжжя-ZOG" і вийшов у Фінал чотирьох, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 83:68.

Господарі з перших хвилин почали користуватися своєю перевагою в трисекундній - майже всі очки у стартовій десятихвилинці кияни набрали з "фарби", де легко зі своїми опонентами розбирався Анісімов. "Будівельник" в першій половині матчу не тільки виграв підбирання, а й краще рухав м'яч в атаці. У складі "Запоріжжя" відмінну гру демонстрував Павло Буренко, який за 17 хвилин на паркеті записав до активу 15 очок. Розігруючий, який традиційно є організатором атак запорізької команди, цього разу більше виконував атакуючу функцію, реалізувавши 3 з 4 триочкових і допомігши гостям виграти другу десятихвилинку. У підсумку на велику перерву команди пішли за 5-очкової переваги "Будівельника".

Старт третьої чверті видався несподіваним - три точних влучання запорожців у виконанні Буренка, Носкова і Рибалка вивели гостей вперед. Виправляти ситуацію для "Будівельника" взявся Анісімов: центровий киян три рази поспіль переграв Конате один в один, набравши важливі очки в "фарбі". Остаточно повернув перевагу киянам Ді Джей Стефенс, який під завісу третьої чверті набрав очки у швидкому відриві, а в заключній десятихвилинці відзначився важливим дальнім влучанням і знову втік вiд запорiжцiв зробивши ефектний данк i відправивши гостей приходити в себе на тайм-аут.

Однак і після екстреної хвилини повернутися в гру запорожці не зуміли. "Будівельник", в складі якого феєрив американський дует Дугат-Стефенс, збільшив свою перевагу до 20 очок і довів матч до впевненої перемоги. Кияни за сумою двох матчів перемолги "Запоріжжя-ZOG" і вийшли до "Фіналу чотирьох" FreezeOil Кубка України.

Розігруючий "Будівельника" Генрі Дугат видав свій найрезультативніший матч сезону. Американець набрав 28 очок, продемонструвавши при цьому чудовий відсоток реалізації, закинувши 75% кидків з гри. При цьому захисник не забував про свої прямі обов'язки, віддавши 8 результативних передач. Також відзначимо відмінну гру в "фарбі" у виконанні Анісімова і вибухового Стефенса, чиї очки допомогли "Будівельнику" швидко нівелювати відставання в третій чверті.

"Будівельник" - "Запоріжжя-ZOG" 83:68 (26:15, 19:25, 22:17, 16:11)

"Будівельник": Дугат 28 + 8 передач, Анісімов 16, Стефенс 15 + 11 підбирань

"Запоріжжя-ZOG": Буренко 23, Конате 15, Лукянов 10