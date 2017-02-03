Єдиний українець в НБА Лень хоче зіграти на Євробаскеті-2017

Центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень висловив бажання зіграти за збірну України на Євробаскеті-2017, повідомляється на офіційному сайті турніру.

«Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися у свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми з національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди», — цитує Леня офіційний сайт ФІБА.

Читайте такожОрганізатори Євробаскету-2017 оприлюднили розклад матчів збірної УкраїниРаніше Олексій Лэнь ще не виступав за «дорослу» збірну України. На його рахунку є тільки виступи за молодіжні збірні України U-16 і U-18.

У нинішньому сезоні НБА Олексій Лень провів 47 матчів за Фінікс (10 з них — в старті), в яких в середньому набирав 7,4 очка і робив 6,5 підбирань.

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 пройде 31 серпня — 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії і Туреччини.

Збірна України зіграє на груповому етапі в сикстеті В з командами Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини. Матчі групового етапу пройдуть в Ізраїлі.