Організатори Євробаскету-2017 оприлюднили розклад матчів збірної України

Організатори Євробаскету-2017 оприлюднили розклад матчів турніру, одним з учасників якого буде збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

На груповому етапі в сикстеті B команда Євгена Мурзіна розпочне виступи матчем з командою Німеччини, який відбудеться 31 серпня.

Читайте такожГоловний тренер збірної України з баскетболу Мурзін: "Хлопці своєю працею, завзятістю і боротьбою по праву завоювали путівку на Євробаскет"2 вересня відбудеться гра Україна - Італія, наступного дня Грузія - Україна, 5 вересня буде зіграний матч Україна - Литва і 6-го вересня - Ізраїль проти України.

По чотири кращі команди з кожної групи виходять в наступний раунд змагань.

Як повідомляв УНІАН Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня.