Організатори Євробаскету-2017 оприлюднили розклад матчів збірної України
Команда розпочне виступи на турнірі грою з Німеччиною.
Організатори Євробаскету-2017 оприлюднили розклад матчів турніру, одним з учасників якого буде збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.
На груповому етапі в сикстеті B команда Євгена Мурзіна розпочне виступи матчем з командою Німеччини, який відбудеться 31 серпня.
Читайте такожГоловний тренер збірної України з баскетболу Мурзін: "Хлопці своєю працею, завзятістю і боротьбою по праву завоювали путівку на Євробаскет"2 вересня відбудеться гра Україна - Італія, наступного дня Грузія - Україна, 5 вересня буде зіграний матч Україна - Литва і 6-го вересня - Ізраїль проти України.
По чотири кращі команди з кожної групи виходять в наступний раунд змагань.
Як повідомляв УНІАН Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня.