НБА: Харден набрав 41 очко у програному матчі "Хьстона" проти "Аталанти"

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі, в одному з яких "Х'юстон" програв "Аталанті", незважаючи на те, що лідер команди Харден знову показав надрезультативну гру і набрав 41 очко, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 108:113.

Вашингтон – Лейкерс— 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)

В: Уолл (33 + 11 передач), Бив (23), Гортат (21 + 14 підбирань), Морріс (12 + 11 підбирань), Портер (11)

ЛАЛ: Кларксон (20), Расселл (17 + 7 підбирань + 11 передач + 7 втрат), Денг (17), Блек (13 + 11 підбирань), Вільямс (15)

Х'юстон – Атланта— 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)

Х: Харден (41 + 8 підбирань + 8 передач), Капела (22 + 9 підбирань), Андерсон (11), Гордон (13)

А: Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 підбирання + 5 втрат), Миллсэп (16), Бембри (10), Мускала (9 + 8 підбирань), Бэйзмор (7 + 6 передач)

Сан-Антоніо – Філадельфія 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)

САС: Леонард (19 + 8 підбирань), Дедмон (13 + 10 підбирань), Грін (12), Бертанс (12), Міллс (12), Лі (12 + 9 підбирань), Сіммонс (11)

Ф: Ільясова (25 + 10 підбирань), Шарич (14 + 9 підбирань + 7 втрат), Окафор (9 + 9 підбирань)

Кліпперс – Голден Стейт— 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)

ЛАК: Гріффін (31 + 8 підбирань), Кроуфорд (21), Ріверс (18 + 6 передач), Медик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 підбирань)

ГС: Каррі (29 + 11 передач), Дюрант (26 + 8 підбирань + 10 передач), Томпсон (21 + 7 підбирань), Игудала (13), Кларк (11), Макгі (11 + 8 підбирань), Макаді (10 + 9 підбирань), Маккоу (8 + 6 передач)

ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН

1 Голден Стейт 43 перемоги / 7 поразок

2 Кліпперс 31/19

3 Сакраменто 19/30

4 Лейкерс 17/35

5 Фінікс 15/34

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН

1 Клівленд 33/15

2 Індіана 26/22

3 Чикаго 25/25

4 Детройт 22/27

5 Мілуокі 21/27

АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН

1 Бостон 31/18

2 Торонто 30/20

3 Нью-Йорк 22/29

4 Філадельфія 18/31

5 Бруклін 9/40

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Юта 31/19

2 Оклахома 28/22

3 Портленд 22/28

4 Денвер 21/27

5 Міннесота 19/30

ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Сан-Антоніо 38/11

2 Х'юстон 36/17

3 Мемфіс 30/21

4 Даллас 19/30

5 Нью-Орлеан 19/31

ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН

1 Вашингтон 29/20

2 Атланта 29/21

3 Шарлотт 23/27

4 Майамі 20/30

5 Орландо 19/32