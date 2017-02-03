НБА: Харден набрав 41 очко у програному матчі "Хьстона" проти "Аталанти"
Надрезультативна гра лідера "Рокетс" не допомогла команді обіграти "Хоукс".
У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбулися чотири матчі, в одному з яких "Х'юстон" програв "Аталанті", незважаючи на те, що лідер команди Харден знову показав надрезультативну гру і набрав 41 очко, повідомляє офіційний сайт ліги.
Гра завершилася з рахунком 108:113.
Вашингтон – Лейкерс— 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)
В: Уолл (33 + 11 передач), Бив (23), Гортат (21 + 14 підбирань), Морріс (12 + 11 підбирань), Портер (11)
ЛАЛ: Кларксон (20), Расселл (17 + 7 підбирань + 11 передач + 7 втрат), Денг (17), Блек (13 + 11 підбирань), Вільямс (15)
Х'юстон – Атланта— 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)
Х: Харден (41 + 8 підбирань + 8 передач), Капела (22 + 9 підбирань), Андерсон (11), Гордон (13)
А: Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 підбирання + 5 втрат), Миллсэп (16), Бембри (10), Мускала (9 + 8 підбирань), Бэйзмор (7 + 6 передач)
Сан-Антоніо – Філадельфія 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)
САС: Леонард (19 + 8 підбирань), Дедмон (13 + 10 підбирань), Грін (12), Бертанс (12), Міллс (12), Лі (12 + 9 підбирань), Сіммонс (11)
Ф: Ільясова (25 + 10 підбирань), Шарич (14 + 9 підбирань + 7 втрат), Окафор (9 + 9 підбирань)
Кліпперс – Голден Стейт— 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)
ЛАК: Гріффін (31 + 8 підбирань), Кроуфорд (21), Ріверс (18 + 6 передач), Медик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 підбирань)
ГС: Каррі (29 + 11 передач), Дюрант (26 + 8 підбирань + 10 передач), Томпсон (21 + 7 підбирань), Игудала (13), Кларк (11), Макгі (11 + 8 підбирань), Макаді (10 + 9 підбирань), Маккоу (8 + 6 передач)
ТИХООКЕАНСЬКИЙ ДИВІЗІОН
1 Голден Стейт 43 перемоги / 7 поразок
2 Кліпперс 31/19
3 Сакраменто 19/30
4 Лейкерс 17/35
5 Фінікс 15/34
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИВІЗІОН
1 Клівленд 33/15
2 Індіана 26/22
3 Чикаго 25/25
4 Детройт 22/27
5 Мілуокі 21/27
АТЛАНТИЧНИЙ ДИВІЗІОН
1 Бостон 31/18
2 Торонто 30/20
3 Нью-Йорк 22/29
4 Філадельфія 18/31
5 Бруклін 9/40
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Юта 31/19
2 Оклахома 28/22
3 Портленд 22/28
4 Денвер 21/27
5 Міннесота 19/30
ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Сан-Антоніо 38/11
2 Х'юстон 36/17
3 Мемфіс 30/21
4 Даллас 19/30
5 Нью-Орлеан 19/31
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ ДИВІЗІОН
1 Вашингтон 29/20
2 Атланта 29/21
3 Шарлотт 23/27
4 Майамі 20/30
5 Орландо 19/32