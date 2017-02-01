Єдиний український баскетболіст НБА Лень може перейти з "Фінікса" в "Сакраменто"

Український центровий Олексій Лень має шанси стати частиною угоди "Фінікса" щодо переходу у клуб зірки "Сакраменто" ДеМаркуса Казінса, повідомляє SportArena з посиланням на американські ЗМІ.

ДеМаркус Казінс всю свою кар'єру в НБА з 2010 року виступає за Сакраменто, ставши однією з головних зірок команди, однак продовжує з'являтися інформація про можливий обмін бігмена.

За даними журналіста Arizona Sports Джона Гамбадоро, Фінікс почав переговори з Сакраменто щодо можливого обміну Казінс. В обмін Санс готові запропонувати легкого форварда Ті Джея Уоррена, а також українського центрового Олексія Леня і два драфт-пік першого раунду. При цьому лідери Фінікса Девін Букер і Ерік Бледсоу в угоду включені не будуть.

Також залишається ймовірність, що Кінгз вирішать продовжити контракт з Казінс, що буде коштувати їм боолее 200 мільйонів доларів, але при цьому дозволить уникнути ситуації, при якій ДеМаркус стане необмежено вільним агентом влітку 2018 року.

23-річний Олексій Лень є єдиним представником українського баскетболу в НБА. Центровий був обраний Фініксом під 5-м номером на драфті 2013 року, однак стати основним гравцем Санс йому поки не вдалося.

У поточному сезоні Лень провів за Фінікс 46 поєдинків, набираючи в середньому 7,5 очка і 6,6 підбору за матч.

ДеМаркус Казінс, в свою чергу, зіграв 47 матчів у складі Сакраменто. В них він у середньому набирав 28,4 очка, робив 10,6 підбору і 4,4 передачі за гру.

"Фінікс" в даний момент знаходиться на останньому місці турнірної таблиці Західної конференції - 15 перемог при 33 поразках. "Сакраменто" виступає не набагато краще - 19 перемог при 30 поразках і 12-е місце на Заході