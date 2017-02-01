"Лос-Анджелес Лейкерс" обіграв "Денвер" в самому результативному матчі дня НБА

У ніч на середу в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації відбулося шість матчів, в самому результативному з яких "Лос-Анджелес Лейкерс" обіграв "Денвер Наггетс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч проходив у приблизно рівній боротьбі, а вирішальною стала третя 12-хвилинка, яку "Лейкерс" виграли з перевагою в 10 очок.

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Ешлі Янг, на рахунку якого 23 очки.

Сан-Антоніо – Оклахома-Сіті 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)

Сан-Антоніо: Ленард (36 + 8 підбирань), Олдрідж (25), Міллс (8), Джинобили (8), Сіммонс (7), (7 + 7 підбирань), Грін (6), Дедмон (6 + 8 підборів), Паркер (3). Бертанс (2)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (27 + 14 передач + 6 втрат), Адамс (16 + 12 підбирань), Оладипо (15), Сабоніс (13 + 10 підбирань + 6 втрат), Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пейн (2), Кристон (2), Роберсон (1)

Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)

Вашингтон: Бив (28), М-ф Морріс (24 + 10 підбирань), Волл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 підбирань), Убре (14), Портер (10), Берк (4), Саторански (4), Сміт (2), Ніколсон (1)

Нью-Йорк: Ентоні (26), Дженнінгс (21), Эрнангомес (15 + 14 підбирань), о'куінн (13 + 10 підбирань), Ндур (7), Холідей (5), Бейкер (5), (5), Вуячич (3), Кузминскас (1)

Торонто – Нью-Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)

Торонто: Лаурі (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 підбирань), Пауелл (18), Паттерсон (10 + 7 підбирань), Керролл (8 + 8 підбирань), Ногейра (7 + 8 підбирань), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2)

Нью-Орлеан: Холідей (30), Девіс (18 + 17 підбирань), Мур (17), Хилд (15), Джонс (12), Геллоуей (4), Мотеюнас (4), Хілл (4), Фрейзер (2)

Х'юстон – Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)

Х'юстон: Андерсон (25 + 11 підбирань), Гордон (17), Капела (12 + 11 підбирань), Нене (11), Харден (10 + 7 підбирань + 8 передач), Аріза (7 + 9 підбирань), Харрелл (7), Брюер (5), Беверлі (5), Енніс (3), Деккер (3)

Сакраменто: Казінс (16 + 7 підбирань), Куфос (12), Толливер (10), Коулі-Стайн (10), Аффлало (9), Річардсон (8), Барнс (5 + 11 підбирань), Коллісон (5), Темпл (3), Лабиссьер (3), Маклемор (2)

Портленд – Шарлотт 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)

Портленд: Лиллард (27), Крэбб (21), Макколлум (18), Ленард (12), Харклесс (10), Аміну (7 + 10 підбирань), Пламли (7 + 11 підбирань), Коннотон (5), Тернер (4), Вонле (4 + 10 підбирань)

Шарлотт: Уокер (22), Батюм (18 + 8 підбирань + 6 передач), Марв. Вільямс (10), Камінські (10), Робертс (8), Хоуз (8), Сешнс (6), Белинелли (6), Кідд-Гилкрист (5),Лемб (3), Хибберт (2 + 7 підбирань)

Лейкерс – Денвер 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Лейкерс: Янг (23), Расселл (22 + 7 підбирань + 10 передач), Вільямс (21 + 7 передач), Зубац (17), Мізків (12), Денг (7), Блек (6 + 8 підборів), Кларксон (6), Інгрем (4), Ненсі (2)

Денвер: Чендлер (26 + 9 підбирань), Харріс (17), Галлинари (17), Фарід (14 + 17 підбирань), Мюррей (14), Артур (10), Нельсон (9 + 7 передач), Эрнангомес (8), Нуркич (1)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 32 перемоги / 15 поразок

2. Бостон Селтікс – 30/18

3. Торонто Репторс – 30/19

4. Вашингтон Візардс – 28/20

5. Атланта Хоукс – 28/20

6. Індіана Пейсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/26

9. Мілуокі Бакс – 21/26

10. Детройт Пістонс – 20/27

11. Нью-Йорк Нікс – 21/29

12. Майамі Хіт – 19/30

13. Філадельфія Сиксерс – 18/29

14. Орландо Меджік – 19/31

15. Бруклін Нетс – 9/39

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 41 перемога /7 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 37/11

3. Х'юстон Рокетс – 36/16

4. Лос-Анджелес Кліпперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Мемфіс Гріззліз – 29/21

7. Оклахома-Сіті Тандер – 28/21

8. Портленд Трэйл Блейзери – 22/27

9. Денвер Наггетс – 21/26

10. Міннесота Тимбервулвз – 19/29

11. Нью-Орлеан Пеліканса – 19/30

12. Сакраменто Кінгз – 19/30

13. Даллас Маверікс – 18/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/34

15. Фінікс Санз – 15/33