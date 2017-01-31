Баскетбольний "Кривбас" знявся з чемпіонату України

Криворізький "Кривбас" припиняє виступи в Суперлізі Парі-Матч, повідомляє Федерація баскетболу України.

Лист з повідомленням про це надійшов до ФБУ від клубу. Також команда "Кривбасу" припиняє виступи в дивізіоні Б Вищої ліги.

Згідно Офіційним Правилам баскетболу, ст. 20.2.2, 20.2.3, D.4.2, результати всіх матчів, зіграних командами БК "Кривбас" в Суперлізі та Вищій лізі, анулюються. У FreezeOil Кубку України у парі "Кривбас" - БІПА до Фіналу чотирьох вийшла "БІПА" (Одеса).