"Фінікс" українця Леня знову програв матч регулярного чемпіонату НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів регулярного чемпіонату, в одному з яких "Фінікс" з українцем Олексієм Ленєм і складі програв "Мемфісу", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 96:115.

На рахунку Леня 6 очок і 7 підбирань.

Філадельфія – Сакраменто— 122:119 (21:35, 27:20, 42:30, 32:34)

Ф: Ковінгтон (23 + 10 підбирань), Шарич (17 + 6 передач), Стаускас (16), Окафор (15), Хендерсон (15), Ноел (12), Ільясова (10), Макконнелл (9 + 11 передач)

З: Казінс (46 + 15 підбирань + 8 втрат), Коулі-Стайн (17), Барнс (16), Лоусон (4 + 11 передач)

Майамі – Бруклін— 104:96 (28:32, 28:20, 28:25, 20:19)

М: Драгіч (20 + 8 передач), Уэйтерс (19 + 9 передач), Дж. Джонсон (17), Макгрудер (13), Уайтсайд (12 + 9 підбирань)

Б: Богданович (16), Лопес (14), Букер (13 + 8 підбирань), Вайтхад (13), Динуидди (10), Холліс-Джефферсон (4 + 11 підбирань).

Бостон – Детройт— 113:109 (26:25, 28:21, 25:24, 34:39)

Б: Томас (41 + 8 передач), Краудер (21 + 8 підбирань), Хорфорд (13 + 6 передач), Смарт (13 + 8 передач), Жеребко (3 + 10 підбирань)

Д: Драммонд (28 + 22 підбору), Колдуелл-Поуп (18), Харріс (15), Сміт (12), Морріс (13), Джексон (12 + 6 передач)

Міннесота – Орландо — 111:105 OT (26:23, 26:28, 28:28, 18:19, 13:7)

М: Віггінс (27), Таунс (23 + 12 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Рубіо (22 + 8 підбирань + 8 передач), ЛаВин (11), Мухаммад (10), Джьонг (5 + 14 підбирань)

Про: Пейтон (21), Уотсон (18), Ібака (17 + 10 підбирань), Вучевич (13 + 11 підбирань), Гордон (12) Грін (10)

Даллас – Клівленд— 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27)

Д: Барнс (24 + 11 підбирань), Меттьюз (21), Феррелл (19), Каррі (16), Пауелл (14 + 8 підбирань), Новіцкі (8)

К: Джеймс (23 + 9 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Ірвінг (18 + 6 втрат), Джефферсон (11), Фрай (13 + 7 підбирань), Макрей (11)

Фінікс – Мемфіс 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)

Ф: Букер (22), Кріс (20), Бледсо (14 + 6 втрат), Такер (11), Вільямс (6), Лэнь (6 + 7 підбирань)

М: Конлі (38 + 9 передач), Газоль (18), Рендолф (18), Аллен (8), Грін (7 + 8 підбирань), Енніс (7)

Турнірна таблиця

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 32 перемога / 15 поразок

2. Бостон Селтікс – 30/18

3. Торонто Репторс – 29/19

4. Атланта Хоукс – 28/20

5. Вашингтон Візардс – 27/20

6. Індіана Пейсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/25

9. Мілуокі Бакс – 21/26

10. Нью-Йорк Нікс – 21/28

11. Детройт Пістонс – 20/27

12. Майамі Хіт – 19/30

13. Філадельфія Сиксерс – 18/29

14. Орландо Меджік – 19/31

15. Бруклін Нетс – 9/39

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 41 перемога /7 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 36/11

3. Х'юстон Рокетс – 35/16

4. Лос-Анджелес Кліпперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Оклахома-Сіті Тандер – 28/20

7. Мемфіс Гріззліз – 29/21

8. Денвер Наггетс – 21/25

9. Портленд Трэйл Блейзери – 21/27

10. Міннесота Тимбервулвз – 19/29

11. Сакраменто Кінгз – 19/29

12. Нью-Орлеан Пеліканса – 19/29

13. Даллас Маверікс – 18/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34

15. Фінікс Санз – 15/33