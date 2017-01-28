"Будівельник" та "Хімік" здобули чергові перемоги в Суперлізі

В суботу відбулися три матчі чемпіонату української баскетбольної Суперліги, в двох з яких лідери турнірної таблиці - "Будівельник" та "Хімік" - здобули чергові перемоги, повідомляє офіційний сайт змагань.

У Києві "Будівельник" декласував "Волиньбаскет" з рахунком 80:48.

Суттєва різниця в класі залишала вкрай мало ілюзій, щодо підсумку звітного поєдинку. Попри запеклий опір гостей господарі одразу взялися доводити свою перевагу. Анісімов у першій атаці вже відкрив рахунок. Згодом Горбенко збільшив його триочкових. Дейна розмочив рахунок, коли кияни вже відірвалися на сім балів. "Будівельник" тримав перевагу до кінця чверті. На останніх секундах різниця вже сягнула 10 балів. І в одальшому столичний клуб лише нарощував перевагу, довівши її до ніщивних "+32".

У свою чергу, "Хімік" впевнено переміг у Кременчузі, здолавши "Кремінь" з рахунком 96:68. Гості й фаворити матчу програли першу чверть (11:18), звели внічию другу, але потім швидко вирівняли становище й до кінця матчу його тільки збільшували.

БК "Кремінь" – БК "Хімік" 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)

Найрезультативніші:

БК "Кремінь": Хамзаєв 15оч.

БК "Хімік": Сміт 22оч.

Політехнік – БІПА 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)

Найрезультативніші

Політехнік – Арабаджі 24, Рочняк 22+9пд, Столікер 12пд.

БІПА – Фандербурк 25, Ткаченко 17, Челован 14+10пд,

"Будівельник" – "Волиньбаскет" – 80:48 (19:9, 22:17, 16:17, 23:5)

Найрезультативніші гравці

"Будівельник": Анісімов - 12 очок, 10 підбирань, 3 передачі, 1 блок-шот; Стефенс - 12 очок, 6 підбирань, 2 передачі.

"Волиньбаскет": Дейна - 13 очок, 5 підбирань.

Турнірне становище

1 Будівельник 16/4

2 Хімік 16/2

3 Дніпро 14/6

4 Кривбас 14/5

5 БІПА 11/9

6 БК Запоріжжя 9/11

7 Черкаські Мавпи 9/10

8 Кремінь 7/13

9 МБК Миколаїв 7/12

10 Волиньбаскет 3/16

11 Політехник 11/9