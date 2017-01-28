Харден набрав 51 очко в переможному матчі "Х'юстона" проти "Філадельфії" в чемпіонаті НБА

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися дев'ять матчів, в центральному з яких "Х'юстон" обіграв "Філадельфію" багато в чому завдяки 51 очку Хардена, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 123:118.

Харден зробив тріпл-дабл, крім 51 очка зробивши 13 підбирань і 13 передач.

Індіана – Сакраменто — 115:111 OT (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)

І: Джордж (33), Майлз (18), Тіг (17 + 8 підбирань + 8 передач), Тернер (14)

З: Коллісон (26 + 5 передач), Казінс (26 + 16 підбирань + 5 передач + 6 втрат), Лоусон (16 + 6 передач), Аффлало (15), Куфос (9 + 12 підбирань), Толливер (10)

Клівленд – Бруклін— 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)

К: Джеймс (31 + 11 передач + 5 втрат), Ірвінг (28 + 6 передач), Корвер (14), Лав (13 + 14 підбирань), Томпсон (10 + 10 підбирань)

Б: Кілпатрік (18), Богданович (17), Вайтхад (16), Фой (16 + 8 підбирань), Хемілтон (12), Динуидди (10), Холліс-Джефферсон (8), Скола (8 + 7 підбирань)

Бостон – Орландо— 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)

Б: Томас (21 + 8 передач), Браун (20 + 8 підбирань), Краудер (19), Олиник (16), Джонсон (10), Жеребко (7 + 8 підбирань) Зеллер (10), Смарт (8 + 11 передач)

Про: Вучевич (14 + 7 підбирань), Рудеж (14), Гордон (13), Пейтон (12 + 7 передач), Бийомбо (10 + 7 підбирань)

Торонто – Мілуокі— 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)

Т: Лаурі (32 + 6 передач), Пауелл (19), Паттерсон (10 + 7 підбирань), Валанчюнас (8 + 11 підбирань), Ногейра (9 + 5 блок-шотів)

М: Паркер (21 + 13 підбирань), Адетокумбо (19 + 8 передач), Деллаведова (11)

Нью-Йорк – Шарлотт— 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)

НЙ: Ентоні (18 + 11 підбирань), Порзингис (18), Лі (16), Дженнінгс (15), Роуз (13), о'куінн (10 + 7 підбирань)

Ш: Уокер (31 + 10 підбирань), Вільямс (17), Белинелли (15), Батюм (15 + 11 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Кідд-Гилкрист (12)

Філадельфія – Х'юстон— 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)

Ф: Эмбиид (32 + 7 підбирань + 5 втрат), Макконнелл (13 + 8 передач), Хендерсон (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (12), Ковінгтон (10)

Х: Харден (51 + 13 підбирань + 13 передач + 5 втрат), Нене (21), Капела (17), Андерсон (11)

Чикаго – Маямі— 88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)

Ч: Уейд (15), Рондо (13 + 7 підбирань + 7 передач), Ципзер (14), Гібсон (14 + 4 блок-шота)

М: Драгіч (26 + 11 передач + 5 втрат), Рід (20), Уэйтерс (19), Еллінгтон (14), Дж. Джонсон (6 + 9 підбирань + 9 передач)

Нью-Орлеан – Сан-Антоніо— 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)

АЛЕ: Холідей (23 + 11 передач + 5 втрат), Джонс (21 + 7 підбирань), Хілл (16), Девіс (16 + 22 підбирання + 7 втрат), Мур (13), Еванс (11), Мотеюнас (10 + 7 підбирань)

САС: Леонард (23 + 6 передач), Бертанс (17), Олдрідж (14 + 14 підбирань), Лі (13 + 10 підбирань)

Атланта – Вашингтон— 86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)

А: Бэйзмор (15), Ховард (12 + 13 підбирань), Хардуэй (12), Скотт (11), Шредер (9)

В: Портер (21 + 11 підбирань), Волл (19 + 9 передач), Бив (15), Морріс (15 + 9 підбирань + 5 втрат), Гортат (15 + 12 підбирань)

Портленд – Мемфіс— 112:109 (28:24, 34:32, 23:28, 27:25)

П: Лиллард (33 + 6 передач), Крэбб (23), Макколлум (18 + 5 втрат), Пламли (13 + 10 підбирань), Тернер (8 + 8 передач), Аміну (12)

М: Газоль (32 + 8 підбирань + 4 блок-шота), Конлі (17 + 10 передач), Рендолф (17 + 13 підбирань), Картер (13), Грін (10)

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 31 победа / 14 поражений

2. Торонто Рэпторс – 28/18

3. Бостон Селтикс – 28/18

4. Атланта Хоукс – 27/20

5. Вашингтон Уизардс – 26/20

6. Индиана Пэйсерс – 24/22

7. Шарлотт Хорнетс – 23/24

8. Чикаго Буллз – 23/25

9. Милуоки Бакс – 21/25

10. Детройт Пистонс – 20/25

11. Нью-Йорк Никс – 21/27

12. Филадельфия Сиксерс – 17/28

13. Орландо Мэджик – 18/30

14. Майами Хит – 17/30

15. Бруклин Нетс – 9/37

Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 36/10

3. Хьюстон Рокетс – 35/15

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/17

5. Юта Джаз – 30/18

6. Оклахома-Сити Тандер – 28/19

7. Мемфис Гриззлиз – 27/21

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/26

9. Денвер Наггетс – 20/25

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/28

11. Сакраменто Кингз – 18/28

12. Миннесота Тимбервулвз – 17/29

13. Даллас Маверикс – 16/30

14. Финикс Санз – 15/31

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34