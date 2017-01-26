"Черкаські Мавпи" та одеська БІПА виграли чергові матчі української баскетбольної Суперліги

У Черкасах і Кременчуці завершилися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, в яких "Мавпи" обіграли "Волиньбаскет", а одеська БІПА в гостях здолала "Кремінь", повідомляє офіційний сайт змагань.

У грі в Черкасах "Мавпи" мали велику перевагу в першій 10-хвилинці, а потім утримували її у другій і третій чвертях, виграючи з мінімальною різницею - 25:9, 19:18 і 15:12. У четвертій 10-хвилинці господарі також виграли з мінімальним рахунком (20:19), довівши загальну перевагу до 79:58.

У свою чергу, в Кременчуці господарі майданчика "Кремінь" змогли на рівних боротися із суперником у першій чверті, після чого безнадійно відставали в рахунку - 19:18, 12:24, 14:14 13:26 - 58:82 в загальному рахунку.

Найближчі матчі за участю лідерів турнірної таблиці Суперліги - "Будівельника" та "Хіміка", відбудуться в суботу, 28 січня.