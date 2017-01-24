"Хімік" програв останній матч сезону баскетбольної Ліги чемпіонів ізраїльському "Маккабі"

У Южне відбувся матч Ліги чемпіонів ФІБА, в якому "Хімік" приймав ізраїльський "Маккабі" (Рішон-ле-Ціон) і програв з рахунком 60:69, повідомляє офіційний сайт турніру.

У заключному матчі регулярного сезону гравці "Хіміка" нав'язали боротьбу супернику в першій чверті, пропустили ривок і віддали ініціативу у другій, зробили камбек у третій десятихвилинці, але не зуміли продовжити ривок у четвертій, і в результаті поступилися з рахунком 60:69.

Таким чином, команда завершила турнір на останньому місці в турнірній таблиці Групи В - 3 перемоги при 11 поразках,

БК "Хімік" - БК "Маккабі Рішон" (12:12, 13:24, 22:16, 13:17)

БК "Хімік": Сміт - 16 очок, підбирання, 3 передачі, перехоплення; Бехерано - 14 очок, 3 підбирання, 3 передачі, блок-шот; Лав - 8 очок, 11 підбирань, 3 перехоплення; Петров - 7 очок, 2 підбирання; Конєв - 5 очок, 2 підбирання; Рябчук - 3 очки, 5 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення.

БК "Маккабі Рішон": Ричард - 20 очок, 7 підбирань, 6 передач; Ханоки - 10 очок, 4 передачі; Маккрі - 9 очок, 5 підбирань; по 7 очок - Томас і Леві; Залмансон і Томас - по 6 очок.