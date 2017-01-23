"Фінікс" українця Леня обіграв "Торонто" в матчі чемпіонату НБА
Гра завершилася з рахунком 115:103.
У Національній баскетбольній асоціації в ніч на понеділок відбулися чотири матчі, в одному з яких "Фінікс Санз" українця Олексія Леня обіграв "Торонто Репторс", повідомляє офіційний сайт ліги.
Гра, в якій Лень набрав 4 очки, завершилася з рахунком 115:103.
Торонто – Фінікс 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)
Торонто: ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 підбирань), Лоурі (15 + 6 передач), Керролл (14), Ногейра (13), Саллінджер (9), Росс (7), Пауелл (4), Джозеф (3)
Фінікс: Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 підбирань), Найт (12), Такер (11 + 10 підбирань), Лінь (4 + 10 підбирань), Уоррен (4), Кріс (4), Юліс (4)
Орландо – Голден Стейт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)
Орландо: Пейтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ібака (10), Грін (12), Бийомбо (12 + 14 підбирань)
Голден Стейт": Каррі (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 підбирань + 6 передач), Пачулія (14), Макгі (13), Маккоу (10), Грін (6 + 10 підбирань)
Даллас – Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)
Даллас: Андерсон (19), Сет Каррі (14), Вільямс (13 + 8 передач), Меттьюз (13), Новіцкі (13), Харріс (10), Джексон (10)
Лейкерс: Вільямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рендл (9)
Міннесота – Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)
Міннесота: Таунс (32 + 12 підбирань + 7 передач + 4 блок-шота), Віггінс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 підбирань + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)
Денвер: Харріс (22), Йокіч (18 + 8 підбирань), Мюррей (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)
Східна конференція
1. Клівленд Кавальерс – 30 перемог / 12 поразок
2. Торонто Репторс – 28/16
3. Бостон Селтікс – 26/17
4. Атланта Хоукс – 26/18
5. Вашингтон Візардс – 23/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/21
7. Індіана Пейсерс – 22/21
8. Чикаго Буллз – 22/23
9. Мілуокі Бакс – 20/23
10. Детройт Пістонс – 20/24
11. Нью-Йорк Нікс – 19/26
12. Орландо Меджік – 18/28
13. Філадельфія Сиксерс – 15/27
14. Майамі Хіт – 14/30
15. Бруклін Нетс – 9/34
Західна конференція
1. Голден Стейт Ворріорз – 38 перемог /6 поразок
2. Сан-Антоніо Сперс – 34/9
3. Х'юстон Рокетс – 34/13
4. Лос-Анджелес Кліпперс – 29/16
5. Юта Джаз – 29/16
6. Оклахома-Сіті Тандер – 25/19
7. Мемфіс Гріззліз – 26/20
8. Портленд Трэйл Блейзери – 19/26
9. Денвер Наггетс – 18/25
10. Нью-Орлеан Пеліканса – 17/27
11. Сакраменто Кінгз – 16/27
12. Міннесота Тимбервулвз – 16/28
13. Даллас Маверікс – 15/29
14. Фінікс Санз – 15/29
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32