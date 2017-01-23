"Фінікс" українця Леня обіграв "Торонто" в матчі чемпіонату НБА

Гра завершилася з рахунком 115:103.

У Національній баскетбольній асоціації в ніч на понеділок відбулися чотири матчі, в одному з яких "Фінікс Санз" українця Олексія Леня обіграв "Торонто Репторс", повідомляє офіційний сайт ліги. Гра, в якій Лень набрав 4 очки, завершилася з рахунком 115:103. Торонто – Фінікс 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33) Торонто: ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 підбирань), Лоурі (15 + 6 передач), Керролл (14), Ногейра (13), Саллінджер (9), Росс (7), Пауелл (4), Джозеф (3) Фінікс: Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 підбирань), Найт (12), Такер (11 + 10 підбирань), Лінь (4 + 10 підбирань), Уоррен (4), Кріс (4), Юліс (4) Орландо – Голден Стейт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26) Орландо: Пейтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ібака (10), Грін (12), Бийомбо (12 + 14 підбирань) Голден Стейт": Каррі (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 підбирань + 6 передач), Пачулія (14), Макгі (13), Маккоу (10), Грін (6 + 10 підбирань) Даллас – Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18) Даллас: Андерсон (19), Сет Каррі (14), Вільямс (13 + 8 передач), Меттьюз (13), Новіцкі (13), Харріс (10), Джексон (10) Лейкерс: Вільямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рендл (9) Міннесота – Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24) Міннесота: Таунс (32 + 12 підбирань + 7 передач + 4 блок-шота), Віггінс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 підбирань + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8) Денвер: Харріс (22), Йокіч (18 + 8 підбирань), Мюррей (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10) Східна конференція 1. Клівленд Кавальерс – 30 перемог / 12 поразок 2. Торонто Репторс – 28/16 3. Бостон Селтікс – 26/17 4. Атланта Хоукс – 26/18 5. Вашингтон Візардс – 23/20 6. Шарлотт Хорнетс – 23/21 7. Індіана Пейсерс – 22/21 8. Чикаго Буллз – 22/23 9. Мілуокі Бакс – 20/23 10. Детройт Пістонс – 20/24 11. Нью-Йорк Нікс – 19/26 12. Орландо Меджік – 18/28 13. Філадельфія Сиксерс – 15/27 14. Майамі Хіт – 14/30 15. Бруклін Нетс – 9/34 Західна конференція 1. Голден Стейт Ворріорз – 38 перемог /6 поразок 2. Сан-Антоніо Сперс – 34/9 3. Х'юстон Рокетс – 34/13 4. Лос-Анджелес Кліпперс – 29/16 5. Юта Джаз – 29/16 6. Оклахома-Сіті Тандер – 25/19 7. Мемфіс Гріззліз – 26/20 8. Портленд Трэйл Блейзери – 19/26 9. Денвер Наггетс – 18/25 10. Нью-Орлеан Пеліканса – 17/27 11. Сакраменто Кінгз – 16/27 12. Міннесота Тимбервулвз – 16/28 13. Даллас Маверікс – 15/29 14. Фінікс Санз – 15/29 15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32

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