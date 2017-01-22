"Будівельник" сенсаційно програв "Запоріжжю" в першому матчі чвертьфіналу Кубка України

У Запоріжжі завершився перший матч 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу, в якому "Запоріжжя-ZOG" приймав столичний "Будівельник" й виграв з рахунком 78:73, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни, які є одними з лідерів сезону (ділять 1-2 місця в турнірній таблиці Суперліги з "Хіміком"), досить мляво проводили гру, постоупившись суперникам у трьох з чотирьох чвертей. Лише у заключній 10-хвилинці столична команда отримала мінімальну перевагу - 20:19.

У свою чергу, "Хімік" на виїзді впевнено здолав "Миколаїв" (82:65), а "Дніпро" також у гостях з мінімальним рахунком обіграв "Черкаські Мавпи" (81:80).

Доля путівок у півфінал вирішиться у других поєдинках, які відбудуться 3-5 лютого.

"Запоріжжя-ZOG" – "Будівельник" – 78:73 (17:15, 20:19, 22:19, 19:20)

"Запоріжжя-ZOG": Носков - 15 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення; Лук'янов - 14 очок, 5 підбирань, 4 передачі; Конате - 12 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення.

"Будівельник": Анісімов - 23 очки, 3 підбирання, 3 передачі; Дугат - 19 очок, 3 підбирання, 6 передач, 4 перехоплення; Стефенс - 13 очок, 6 підбирань, 3 передачі