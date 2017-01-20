НБА оголосила стартові склади на Матч всіх зірок

Національна баскетбольна асоціація оголосила стартові склади команд Сходу і Заходу на Матч всіх зірок, який відбудеться в середині лютого, повідомляє офіційний сайт ліги.

До складу команди Східної конференції увійшли:

Янніс Адетокунбо (Мілуокі): дебют на All-Star Game, 22-річний гравець став першим представником Мілуокі обраним на МУЗ після Майкла Редда у сезоні 2003-04.

Джиммі Батлер (Чикаго): третій поспіль виклик на All-Star Game.

Демар ДеРозан (Торонто): кращий бомбардир в історії Торонто відправляється на свій третій All-Star Game і другий поспіль.

Кайра Ірвінг (Клівленд): Кращий гравець матчу Зірок-2014 в четвертий раз за останні 6 років відвідає цей захід.

ЛеБрон Джеймс (Клівленд): кращий бомбардир в історії All-Star Game (291 очко) їде на 13-й МУЗ. Чотириразовий MVP матчу стане п'ятим гравцем в історії ліги, який проведе не менше 13 Матчів Зірок (Кобі Брайант (18), Абдул-Джаббар (14), Боб Коузи (13) і Майкл Джордан (13)).

У складі Західної конференції присутні:

Стеф Каррі ("Голден Стейт"): четвертий раз поспіль Каррі потрапляє на МУЗ, і всі 4 рази він виходив у старті.

Ентоні Девіс (Нью-Орлеан): стане учасником подібного матчу вже четвертий раз, це повторення рекорду Кріса Пола, який також 4 рази був учасником МУЗ, виступаючи за Нью-Орлеан.

Кевін Дюрант (Голден Стейт): восьмий раз поспіль Дюрант вийде на паркет у Матчі Усіх Зірок, зазначимо, що він має кращий показник очок за гру в історії цих матчів (25,6).

Джеймс Харден (Х'юстон): вибори п'ять All-Star Харден всі прийшли в його п'ять сезонів з Х'юстон.

Кавай Леонард (Сан-Антоніо): дворазовий кращий оборонний гравець року буде стартером другий рік поспіль після свого дебюту All-Star в минулому сезоні.

При визначенні складу голоси фанатів становили 50% «оцінки гравця», в той час, як гравці і медіа мали по 25%.

Матч всіх зірок 2017 року (2017 NBA All-Star Game) — показова баскетбольна гра, яка пройде в Нью-Орлеані 19 лютого. Ця гра стане 66-м матчем всіх зірок в історії Національної баскетбольної асоціації. У Нью-Орлеані Матч всіх зірок проводитиметься втретє: місто проводило подібні заходи в 2008 і 2014 в «Нью-Орлеан-арені».