У Національній баскетбольній асоціації в ніч на четвер були зіграні дев'ять матчів, в центральному з яких Кевін Дюрант набрав 40 очок і допоміг "Голден Стейт" обіграти "Оклахому", повідомляє офіційний сайт ліги.

Голден Стейт – Оклахома-Сіті 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)

Голден Стейт: Дюрант (40 + 12 підбирань), Каррі (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грін (12 + 11 підбирань), Лівінгстон (8), Вест (8)

Оклахома-Сіті: Уестбрук (27 + 15 підбирань + 13 передач + 10 втрат), Кантер (22 + 9 підбирань), Оладипо (20), Пейн (9),Грант (7)

Філадельфія – Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)

Філадельфія: Эмбиид (26 + 9 підбирань), Ільясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковінгтон (10 + 5 втрат), Хендерсон (9

Торонто: ДеРозан (25 + 6 передач), Лоурі (24 + 5 перехоплень + 5 втрат), Валанчюнас (10 + 16 підбирань), Росс (8), Саллінджер (8)

Вашингтон – Мемфіс 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)

Вашингтон: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 підбирань), М-ф Морріс (17 + 12 підбирань), Бив (12), Сміт (8),Гортат (7 + 11 підбирань)

Мемфіс: Марк Газоль (28 + 7 передач), Конлі (20 + 6 передач + 5 втрат), Грін (15 + 13 підбирань), Картер (12), Енніс (8)

Шарлотт – Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)

Шарлотт: Уокер (23), Батюм (17 + 7 підбирань + 7 передач + 5 втрат), Хибберт (16), Белинелли (13), Камінські (11) Зеллер (6 + 10 підбирань)

Портленд: Лиллард (21 + 7 підбирань + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 підбирань), Тернер (8 + 9 підбирань)

Бостон – Нью-Йорк 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)

Бостон: Томас (39), Краудер (21), Браун (12), Джонсон (10 + 7 підбирань), Хорфорд (5 + 7 підбирань + 10 передач)

Нью-Йорк: Роуз (30 + 10 підбирань), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 підбирань), Холідей (13), Ентоні (13), Дженнінгс (11)

Нью-Орлеан – Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)

Нью-Орлеан: Девіс (21 + 14 підбирань), Геллоуей (18), Еванс (18), Холідей (14 + 5 перехоплень), Каннінгем (14), Хилд (10)

Орландо: Пейтон (14), Гордон (14 + 8 підбирань), Грін (13), Ібака (11 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Вучевич (10 + 8 підбирань), Огастін (10)

Х'юстон – Мілуокі 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)

Х'юстон: Харден (38 + 8 передач), Гордон (25),Беверлі (12 + 9 підбирань), Харрелл (12 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Аріза (5), Деккер (5), Капела (5), Нене (5)

Мілуокі: Адетокумбо (32 + 11 підбирань + 6 передач), Паркер (15 + 7 підбирань), Бізлі (14 + 8 підбирань), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 підбирань + 8 передач)

Детройт – Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)

Детройт: Джексон (26), Харріс (19), Буллок (15), М-з Морріс (14 + 10 підбирань + 7 передач), Драммонд (13 + 17 підбирань), Бейнс (12)

Атланта: Миллсэп (21 + 8 підбирань), Шредер (13 + 6 передач), Хамфріс (13),Бэйзмор (10), Хардуэй (10), Прінс (10)

Сакраменто – Індіана 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)

Сакраменто: Казінс (25 + 12 підбирань + 10 передач + 9 втрат), Гей (21), Коллісон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11)

Індіана: Джордж (24), Тіг (22 + 7 підбирань + 11 передач), Джефферсон (20), Тернер (16), Майлз (9)

Східна конференція

1. Клівленд Кавальерс – 29 перемог / 11 поразок

2. Торонто Репторс – 28/14

3. Бостон Селтікс – 26/16

4. Атланта Хоукс – 24/18

5. Вашингтон Візардс – 22/19

6. Індіана Пейсерс – 22/19

7. Шарлотт Хорнетс – 21/21

8. Чикаго Буллз – 21/22

9. Мілуокі Бакс – 20/21

10. Детройт Пістонс – 19/24

11. Нью-Йорк Нікс – 19/24

12. Орландо Меджік – 17/27

13. Філадельфія Сиксерс – 14/26

14. Майамі Хіт – 12/30

15. Бруклін Нетс – 8/33

Західна конференція

1. Голден Стейт Ворріорз – 36 перемог /6 поразок

2. Сан-Антоніо Сперс – 32/9

3. Х'юстон Рокетс – 32/12

4. Лос-Анджелес Кліпперс – 29/14

5. Юта Джаз – 27/16

6. Оклахома-Сіті Тандер – 25/19

7. Мемфіс Гріззліз – 25/19

8. Денвер Наггетс – 17/23

9. Портленд Трэйл Блейзери – 18/25

10. Нью-Орлеан Пеліканса – 17/26

11. Сакраменто Кінгз – 16/25

12. Даллас Маверікс – 14/27

13. Міннесота Тимбервулвз – 14/28

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31

15. Фінікс Санз – 13/28