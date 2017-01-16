Оприлюднена п'ятірка кращих гравців тижня баскетбольної Суперліги

Тренерська комісія ФБУ визначила найкращих гравців першого ігрового тижня Суперліги Парі-Матч 2017 року, повідомляє офіційний сайт турніру.

Найкращими гравцями матчів, що відбулися 14-15 січня стали:

Захисник – Джеймс Сміт ("Хімік", Южне). Очки – 18, підбирання – 4, передачі – 6.

Атакуючий захисник – Павло Ревзін ("Дніпро"). Очки – 19, підбирання – 3, передачі – 2.

Форвард – Роман Козлов ("Політехнік", Харків). Очки – 25, підбирання – 4.

Важкий форвард – Макс Конате ("Запоріжжя-ZOG"). Очки – 14, підбирання – 12, передачі – 4.

Центровий – Аміль Хамзаєв ("Кремінь", Кременчук). Очки – 21, підбирання – 8, передачі.

Читайте також"Будівельник" і "Хімік" виграли чергові матчі баскетбольної СуперлігиПісля чергового туру змагань турнірну таблицю очолює "Будівельник" 17 перемог й 4 поразки, далі йдуть "Хімік" 17/2, "Дніпро" - 15/6, "Кривбас" - 15/5 й "БІПА" - 11/10. У решти команд менше 10 перемог.

Після матчів, що відбулися на вихідних, в календарі турніру запланована пауза до 26 січня.