"Дніпро", "Кривбас" і "Політехнік" виграли матчі баскетбольної Суперліги

Відбулися три матчі чергового туру змагань.

У Кременчуці, Кривому Розі та Дніпрі відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, повідомляє офіційний сайт змагань. "Дніпро" обіграв БК "Запоріжжя" (84:77), "Кривбас" розгромив "Миколаїв" (83:54), а "Кремінь" поступився харківському "Політехніку" (78:79). Кривбас — МБК Миколаїв 83:54 (19:7, 22:7, 25:20, 17:20) Кривбас: Бояркін (6 + 5 передач), Попов (7 + 8 підбирань), Глєбов (7 + 6 підбирань + 7 передач), Липовцев (10 + 5 підбирань + 7 передач), Тихонов (12 + 6 підбирань) — старт; Вільховецький (11 + 6 підбирань), Орленко (10 + 6 підбирань), Ворник (10 + 6 підбирань), Шундель (8 + 5 підбирань). Миколаїв: Тонченко (7 + 7 передач), Іванов (8), Горбатюк (0), Швець (7 + 8 підбирань), Кушніров (15) — старт; Онуфрієв (9 + 5 передач), Галенко (4 + 4 підбирання), Мусієнко (2), П. Лебединцев (2), Хохоник (0). Дніпро — БК Запоріжжя-ZOG 84:77 (19:26, 21:6, 25:18, 19:27) Дніпро: Мишула (18), Закурдаев (8), Ревзін (19), Тимофієнко (8 + 8 підбирань + 4 передачі), Загреба (11) — старт; Дзюба (11), Мироненко (6), Ткачук (3 + 5 передач), Масальський (0), Шевченко (0), Місяць (0 + 5 втрат). Запоріжжя-ZOG: Буренко (3), Рибалко (18 + 6 передач + 4 втрати), Лук'янов (7 + 4 передачі), Змитрович (0), Конате (14 + 12 підбирань + 4 передачі) — старт; Овдєєнко (21 + 5 підбирань), Носков (7 + 10 підбирань + 4 втрати), Кондраков (5), Буц (2), Віт.Биков (0 + 3 підбирання). Кремінь — Політехнік 78:79 (31:22, 13:21, 18:18, 16:18) Кремінь: Вудсон (6 + 10 підбирань), Шостуха (11 + 5 підбирань), Байда (16), Скрипець (10), Хамзаев (21 + 8 підбирань + 3 перехоплення) — старт; Ясиненко (7 + 5 підбирань + 4 втрати), Чигринов (7), Луговцов (0), Кадигроб (0), Кожем'якін (0). Політехнік: Сайнієв (4 + 7 підбирань), Арабаджи (22), Козлов (25), Рочняк (13), Столикер (6 + 12 підбирань) — старт; Колотілов (6 + 7 підборів), Бест (3), Сухар (0), Кузнєцов (0).

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