"Хімік" обіграв румунську "Орадя" в баскетбольній Лізі Чемпіонів

У Южному завершився матч баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА, в якому український "Хімік" приймав румунську "Орадя" і здобув впевнену перемогу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 78:49.

Господарі майданчика мали перевагу впродовж усього матчу. Якщо в першій чверті вона виражалася в мінімальних 19:18, то потім швидко зростала. 19:14, 19:6 і 21:11 - результати наступних чвертей.

Читайте також"Хімік" програв "Венеції" в баскетбольній Лізі чемпіонівНайрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Даніель Бехерано, на рахунку якого 19 очок і 9 підбирань.

Таким чином, "Хімік" здобув 3-тю перемогу при 9-ти поразках, але не зможе піти з останнього місця в турнірній таблиці. У опонентів по групі не менше 4 перемог.