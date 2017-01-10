Третє коло баскетбольної Суперліги стартуватиме матчем в Києві

Наступної суботи, 14 січня, поновляться поєдинки Суперліги Парі-Матч. Двобоєм у столичному Палаці спорту о 17:00 між "Будівельником" та "Черкаськими Мавпами" стартує третє коло регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, повідомили УНІАН в прес-службі ФБУ.

Матчі, які залишилося зіграти командам, з’ясують коло учасників плей-оф та їхнє остаточне розташування перед серіями на виліт.

Лідирує в Суперлізі Парі-Матч "Будівельник". У киян 16 перемог у 20 матчах – 36 очок. На два очки менше має потенційний лідер за втраченими балами "Хімік". У южненців також 16 перемог, але на два зіграних поєдинки менше.

Читайте також"Будівельник" розгромив "Волиньбаскет" в першому матчі після відставки МурзінаЗа межею плей-оф перебувають "Кремінь", "Волиньбаскет" та "Політехнік". Перший, схоже, здатен полоскотати нерви "Черкаським Мавпам" та "Миколаєву" в боротьбі за вихід до наступного раунду.

У стартовий вікенд третього кола Суперліги Парі-Матч відбудуться п’ять поєдинків: два в суботу і три – в неділю. Один із центральних поєдинків відбудеться в Києві.

Відвідувачі матчу 14 січня в столичному Палаці спорту мають змогу виграти 55 000 гривень. Для цього потрібно влучити в перерві поєдинку "Будівельник" - "Черкаські Мавпи" в кошик з центра майданчика. Взяти у часть в конкурсі зможуть уболівальники з тих, хто придбає квитки онлайн. Щасливчиків визначать за допомогою сервісу random.org.