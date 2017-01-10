"Нью-Орлеан" обіграв "Нью-Йорк" в самому результативному матчі дня НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації відбулися три матчі, в самому результативному з яких "Нью-Орлеан", обіграв "Нью-Йорк", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 110:96.

"Пеліканс" мали солідну перевагу протягом трьох чвертей, які виграли, відповідно, 29:26, 31:25 і 31:15. І лише у заключній четвертій 12-хвилинці дозволили "Нікс" трохи скоротити розрив у загальному рахунку - 19:30.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Ентоні Девіс, на рахунку якого 40 очок і 18 підбирань.

Нью-Йорк – Нью-Орлеан— 96:110 (26:29, 25:31, 15:31, 30:19)

НЙ: Дженнінгс (20 + 5 підбирань), Ентоні (18 + 6 підбирань), Порзингис (9), Холідей (9), Томас (9), Ноа (4 + 10 підбирань)

НО: Девіс (40 + 18 підбирань), Еванс (12), Джонс (11), Хилд (11 + 3 перехоплення), Холідей (9 + 7 передач)

Чикаго – Оклахома-Сіті— 94:109 (20:26, 26:35, 21:28, 27:20)

Ч: Уейд (22 + 6 передач), Картер-Вільямс (15), Грант (11), Фелисио (11 + 11 підбирань + 3 перехоплення), Гібсон (9 + 7 підбирань), Батлер (1 + 7 передач)

ОС: Адамс (22), Уестбрук (21 + 9 підбирань + 14 передач), Кантер (20 + 11 підбирань), Оладипо (13)

Міннесота – Даллас— 101:92 (33:19, 21:27, 23:24, 24:22)

М: Таунс (34 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Рубіо (13 + 5 підбирань + 15 передач + 5 перехоплень), Віггінс (13), Дьонг (12 + 5 підбирань), Мухаммад (11).

Д: Барнс (30), Новіцкі (26 + 5 підбирань), Вільямс (11 + 7 передач)