НБА: Дюрант здійснив перший тріпл-дабл у складі "Голден Стейт"

У ніч на суботу в Національній баскетбольній асоціації відбулися десять матчів, в центральному з яких "Голден Стейт" обіграв "Даллас" завдяки тріпл-даблу лідера своєї команди Кевіна Дюранта, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 108:99.

Дюрант вперше зробив тріпл-дабл граючи у складі "Голден Стейт". На рахунку форварда "Ворріорз" 19 очок, 11 підбирань і 10 передач. Це восьмий тріпл-дабл у кар'єрі Дюранта і перший — у складі нової команди.

Індіана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)

Індіана: Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робінсон (12 + 10 підбирань), Брукс (8), Майлз (8) Чикаго: Батлер (25), Вейд (20), Картер-Вільямс (12 + 8 підбирань), Фелисио (12 + 12 підбирань), Макдермотт (10), ), Гібсон (10)

Вашингтон – Бруклін 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)

Вашингтон: Берк (27), Волл (19 + 14 передач + 6 втрат), Гортат (19 + 13 підбирань), Портер (12), М-ф Морріс (10), Сміт (10 + 8 підбирань) Бруклін: Букер (16 + 7 підбирань), Холліс-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач)

Бостон – Майамі 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)

Бостон: Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6), Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5) Майамі: Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 втрат), Джонсон (19 + 6 передач), Річардсон (19 + 8 передач), Вінслоу (11 + 9 підбирань + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 підбирань)

Нью-Орлеан – Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)

Нью-Орлеан: Девіс (23 + 18 підбирань + 5 втрат), Еванс (16), Мур (12), Холідей (12 + 11 передач), Хилд (12), Хілл (10) Нью-Йорк: Ентоні (26 + 13 підбирань), Порзингис (21 + 12 підбирань), Роуз (20), Холідей (8 + 7 підбирань), Дженнінгс (5), Томас (5)

Х'юстон – Кліпперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)

Х'юстон: Харден (30 + 13 підбирань + 10 передач + 5 перехоплень + 6 втрат), Харрелл (29), Гордон (19), Аріза (18 + 7 передач), Беверлі (15 + 7 підбирань) Кліпперс: Фелтон (26 + 8 передач + 5 втрат), Джордан (20 + 13 підбирань), Спейтс (15 + 7 підбирань), Джонсон (10), Андерсон (10)

Міннесота – Мілуокі 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)

Міннесота: Віггінс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Мухаммад (22), Таунс (18 + 16 підбирань), Бьелица (10) Мілуокі: Адетокумбо (25 + 7 підбирань), Паркер (20), Бізлі (12), Брогдон (11), Телетович (8), Монро (8)

Атланта – Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)

Атланта: Миллсэп (26), Корвер (22), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 підбирань) Детройт: Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 підбирань + 6 втрат), Харріс (14), Колдуелл-Поуп (12 + 5 втрат)

Сан-Антоніо – Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)

Сан-Антоніо: Сіммонс (19), Паркер (18), Грін (18), Джинобили (14 + 7 підбирань), По Газоль (10 + 7 підбирань) Портленд: Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Напьєр (8), Тернер (8)

Денвер – Філадельфія 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)

Денвер: Йокіч (25 + 7 підбирань), Мудиай (22), Галлинари (18), Харріс (17), Нельсон (11), Бартон (11), Чендлер (10 + 9 підбирань), Філадельфія: Ільясова (23 + 13 підбирань), Эмбиид (23 + 5 втрат), Ковінгтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Шарич (13 + 11 підбирань),Стаускас (10)

Голден Стейт – Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)

Голден Стейт: Томпсон (29), Дюрант (19 + 11 підбирань + 10 передач), Каррі (14), Грін (13 + 8 підбирань + 7 передач), Вест (8), Макгі (8) Даллас: Барнс (25), Меттьюз (14), Вільямс (11), Новіцкі (11), Сет Каррі (11), Пауелл (10 + 13 підбирань)