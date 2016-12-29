НБА. Ослаблений "Сан-Антоніо" легко обіграв "Фінікс" українця Лэня, "Голден Стейт" впорався з "Торонто" (результати матчів)

Один з лідерів Західної конференції НБА "Сан-Антоніо" минулої ночі розгромив команду "Фінікс Санс", в якій виступає українець Олексій Лень, з рахунком 119:98.

Примітно, що в складі "Сперс" не грав лідер команди Кавай Леонард, якому був наданий відпочинок. Однак зусиль ЛаМаркуса Олдріджа, Тоні Паркера і По Газоля вистачило техасцям, щоб у третій і четвертій чверті гри дотиснути суперника і здобути впевнену перемогу. Олексій Лень провів у цій зустрічі 20 хвилин, набравши звично скромні для себе 6 очок і 5 підбирань.

Також відзначимо успіх віце-чемпіонів НБА "Голден Стейт" у матчі з одним з лідерів Східної конференції "Торонто". Зустріч завершилася з рахунком 121:111, а найкращими у складі переможців традиційно були Стефен Каррі, Кевін Дюрант, Клей Томпсон і Дреймонд Грін, які набрали на чотирьох 85 очок.

Результати матчів:

Сан-Антоніо - Фінікс 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)

СА: Олдрідж (27 + 7 підбирань), Паркер (20), По Газоль (16 + 10 підбирань), Джинобили (12), Лі (12), Грін (11);

Ф: Воррен (23 + 6 підбирань), Найт (14), Бледсо (13), Кріс (13), Бендер (10)... Лень (6 + 5 підбирань).

Голден Стейт - Торонто 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)

ГС: Каррі (28 + 7 підбирань + 7 передач), Дюрант (22 + 17 підбирань + 7 передач + 6 блок-шотів), Томпсон (21 + 6 підбирань), Грін (14 + 10 передач + 6 підбирань), Ігуодала (11);

Т: ДеРозан (29 + 6 передач + 5 підбирань), Лоурі (27 + 11 передач + 6 підбирань), Росс (24 + 7 підбирань), Керролл (13 + 7 підбирань).

Вашингтон - Індіана 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)

В: Уолл (36 + 11 підбирань + 9 передач), Портер (22), Гортат (13 + 16 підбирань), Біл (12), Морріс (10 + 7 підбирань);

І: Джордж (34), Тіг (19 + 11 передач), Тернер (15 + 8 підбирань), Майлз (15), Янг (11 + 6 підбирань);

Орландо - Шарлотт 101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)

О: Вучевіч (21 + 6 підбирань), Ібака (20 + 7 підбирань), Мікс (11), Хезонья (10);

Ш: Уокер (21), Батюм (20 + 9 підбирань + 8 передач), Лемб (14), Сешнс (13), Кідд-Гілкріст (12 + 6 підбирань), Зеллер (10).

Атланта - Нью-Йорк 102:98 OT (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)

А: Шрьодер (27), Ховард (16 + 22 підборання), Корвер (13), Миллсеп (12 + 7 підбирань + 6 передач), Бейзмор (11), Сефолоша (11 + 6 підбирань);

НЙ: Роуз (26 + 7 підбирань + 6 передач), Порцингис (24 + 8 підбирань), Холідей (14), Ноа (14 + 16 підбирань), Ентоні (10).

Детройт - Мілуокі 94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)

Д: Харріс (23 + 12 підбирань), Драммонд (16 + 9 підбирань), Джексон (14 + 6 передач), Морріс (11);

М: Паркер (31 + 9 підбирань + 7 передач), Адетокумбо (23 + 8 передач), Монро (14 + 6 передач), Деллаведова (11), Снелл (11 + 6 підбирань).

Чикаго - Бруклін 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)

Ч: Батлер (40 + 11 підбирань), Вейд (16), Лопез (12);

Б: Лопез (33), Кілпатрік (18 + 6 передач), Фой (11), Богдановіч (10).

Новий Орлеан - Кліпперс 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)

НО: Девіс (20 + 3 перехоплення), Хілд (17 + 6 підбирань), Холідей (11 + 9 передач), Геллоуей (12), Еванс (12 + 5 підбирань + 5 передач), Джонс (10);

ЛАК: Ріверс (22), Підлога (21 + 8 підбирань + 6 передач), Джордан (13 + 25 підбирань), Шпейтс (11).

Денвер - Міннесота 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)

Д: Галлінари (18), Харріс (17), Чендлер (17 + 7 підбирань), Йокіч (16 + 8 підбирань + 11 передач), Мудиай (11);

М: Віггінс (25), Дьєнг (20 + 8 підбирань), Рубіо (18 + 8 підбирань + 7 передач), ЛаВін (17), Таунс (15 + 11 підбирань + 10 передач).

Портленд - Сакраменто 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)

П: МакКоллум (20 + 7 передач), Леонард (16), Кребб (13), Пламлі (12 + 14 підбирань), Харклз (12), Тернер (11 + 6 підбирань);

З: Казінс (28 + 8 підбирань + 6 передач), Темпл (14), Барнс (13).