"Кривбас" закрив 2016 рік у баскетбольній Суперлізі двома перемогами над "Волиньбаскетом"

Криворізький "Кривбас" двічі обіграв луцький "Волиньбаскет" в останніх матчах регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги у 2016 році.

Незважаючи на те, що номінальними господарями першої зустрічі був "Волиньбаскет", обидві гри відбулися у Кривому Розі. Вчора "Кривбас" розгромив суперника з рахунком 83:48, а сьогодні переміг 81:65.

Результати матчів:

Волиньбаскет - Кривбас - 48:83 (13:10, 16:23, 9:31, 10:19)

В: Рудаков (13 + 8 підбирань), Моторчук (8);

Кр: Шундель (16 + 4 передачі), Мальчевський (12), Липовцев (12), Бояркін (11 + 5 підбирань + 10 передач), Вільховецький (10), Ворнік (10 + 6 підбирань).

Кривбас - Волиньбаскет - 81:65 (16:8, 19:26, 20:8, 23:20)

Кр: Бояркін (20 + 5 підбирань + 11 передач), Мальчевський (19 + 7 підбирань), Тихонов (12 + 8 підбирань), Попов (9 + 6 підбирань), Нікітін (9);

В: Герасимчук (16 + 5 підбирань + 5 передач), Фурс (12 + 6 підбирань + 6 передач), Тимощук (12 + 4 передачі), Моторчук (10 + 6 підбирань), Шкондя (10).