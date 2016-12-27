НБА. Лень та "Фінікс" програли "Хьюстону", "Сакраменто" взяв четверту перемогу поспіль (результати матчів)

Команда "Фінікс Санс", за яку виступає український центровий Олексій Лень, зазнала чергової поразки в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Цього разу "Фінікс" програв "Х'юстон Рокетс" з рахунком 115:131. Українець знову провів зустріч не найкращим чином - за 19 хвилин на майданчику він набрав скромні 6 очок і 6 підбирань.

В інших матчах відзначимо перемогу "Сакраменто Кінгз" над "Філадельфією" з рахунком 102:100. Цей успіх став для "Королів" четвертим поспіль, завдяки чому вони увійшли в зону плей-офф Західної конференції.

Також примітним стало поразка лідера Східної конференції "Клівленд Кавальерс" від "Детройт Пістонс" 90:106. Щоправда, варто відзначити, що у складі чемпіонів НБА не грав лідер команди ЛеБрон Джеймс, якому був наданий відпочинок.

Результати матчів:

Х'юстон - Фінікс 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)

Х: Харден (32 + 12 передач), Андерсон (15), Гордон (15 + 5 передач), Харрелл (14), Деккер (12), Беверлі (11 + 7 підбирань);

Ф: Бледсо (24 + 6 підбирань), Найт (21), Букер (16), Кріс (12), Уоррен (11), Бендер (11 + 13 підбирань)... Лень (6 + 6 підбирань).

Сакраменто - Філадельфія 102:100 (24:23, 27:24, 19:30, 32:23)

З: Казінс (30 + 7 підбирань + 5 передач), Гей (19 + 9 підбирань), Лоусон (12);

Ф: Ембіїд (25 + 8 підбирань), Родрігез (18), Ільясова (17), Шаріч (12 + 9 підбирань).

Детройт - Клівленд 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26)

Д: Харріс (21 + 6 підбирань), Колдвелл-Поуп (18), Морріс (15), Джексон (13 + 6 передач), Люер (13), Драммонд (11 + 17 підбирань);

К: Ірвінг (18 + 8 передач), Лав (17 + 14 підбирань), Фелдер (11), Шамперт (11), Фрай (11).

Вашингтон - Мілуокі 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)

В: Портер (32 + 13 підбирань), Біл (22 + 5 передач), Волл (18 + 16 передач), Морріс (18);

М: Адетокумбо (22 + 12 підбирань + 7 передач), Снелл (20), Монро (16), Паркер (14 + 6 підбирань).

Орландо - Мемфіс 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)

О: Гордон (30), Ібака (16), Пейтон (16 + 7 передач), Вучевіч (13 + 9 підбирань), Мікс (13), Огастін (10 + 7 передач), Бійомбо (10 + 12 підбирань);

М: Конлі (17), Деніелз (16), Рендолф (13), Енніс (11), Газоль (11), Аллен (10).

Бруклін - Шарлотт 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)

Б: Богдановіч (26), Кілпатрік (23), Лопез (21 + 5 підбирань + 5 передач), Лін (17), Холліс-Джефферсон (10);

Ш: Батюм (24 + 5 підбирань + 5 передач), Лемб (17), Вокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 підбирань), Камінскі (13), Кідд-Гілкріст (12 + 10 підбирань).

Чикаго - Індіана 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)

Ч: Вейд (21), Міротіч (20 + 7 підбирань), Батлер (16), Гібсон (10), Грант (10);

І: Брукс (19 + 7 передач), Тернер (16 + 8 підбирань), Джордж (14 + 8 передач), Янг (12 + 6 підбирань), Джефферсон (11 + 6 підбирань).

Новий Орлеан - Даллас 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)

НО: Девіс (28 + 16 підбирань), Геллоуей (17), Мур (16), Хілд (14), Каннінгем (11 + 6 підбирань), Хілл (10 + 7 підбирань);

Д: Вільямс (24 + 9 передач), Меттьюз (17), Каррі (16 + 7 передач), Барнс (15 + 7 підбирань), Новіцкі (10).

Міннесота - Атланта 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)

М: Таунс (22 + 11 підбирань), ЛаВин (21), Віггінс (21), Дьєнг (14 + 7 підбирань), Мухаммад (12);

А: Ховард (20 + 12 підбирань), Сефолоша (13), Хамфріс (12).

Портленд - Торонто 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22)

П: Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 підбирань), Харклс (10), Напьєр (10);

Т: Лаурі (27 + 7 підбирань), ДеРозан (20 + 10 підбирань + 7 передач), Паттерсон (15 + 8 підбирань), Валанчюнас (12 + 12 підбирань).

Кліпперс - Денвер 102:106 (23:23, 23:40, 31:16, 25:27)

ЛАК: Кроуфорд (24 + 6 передач), Ріверс (19 + 5 передач), Джордан (12 + 11 підбирань), Бас (11), Фелтон (10);

Д: Йокіч (24 + 10 підбирань), Бартон (23 + 8 підбирань + 6 передач), Галлінарі (23 + 11 підбирань), Харріс (10).