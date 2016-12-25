"Будівельник" і "Хімік" знову перемогли в чемпіонаті баскетбольної Суперліги

Київська команда обіграла на виїзді "Запоріжжя", а южненська - "Кремінь".

Провідні команди української баскетбольної Суперліги "Будівельник" (Київ) та "Хімік" (Южне) сьогодні здобули чергові перемоги в регулярному чемпіонаті. "Хімік" завдяки 42 очками американців Джейсона Лава та Джеймса Сміта перервав переможну серію "Кременя" (89:63), а "Будівельник" впорався з "Запоріжжям" (89:74). Результати матчів дня: Кремінь (Кременчук) - Хімік (Южне) - 63:89 (19:17, 12:17, 13:23, 19:32) Кр: Хамзаев (16 + 5 підбирань), Вудсон (14 + 5 підбирань), Ясиненко (8 + 5 підбирань); Х: Лав (18 + 10 підбирань), Сміт (24), Петров (13 + 7 підбирань), Конєв (10 + 6 підбирань + 4 передачі) Запоріжжя - Будівельник (Київ) - 74:89 (21:23, 28:18, 6:21, 19:27) З: Конате (24 + 9 підбирань), Рибалко (12), Носков (9 + 9 підбирань), Овдєєнко (9), Змитрович (8 + 5 підбирань); Б: Дугат (17 + 6 підбирань), Отверченко (16), Дроздов (15 + 6 підбирань), Стефенс (12 + 7 підбирань), Анісімов (10). Політехнік (Харків) - Біпа (Одеса) - 76:90 (24:27, 19:15, 24:30, 9:18) П: Столикер (23 + 9 підбирань), Рочняк (20), Козлов (16 + 5 підбирань), Арабаджи (15); Б: Фандерберк (24 + 6 підбирань), Артамонов (20), Слипенчук (13), Волчанов (10), Антонець (9 + 6 підбирань). Дніпро - Черкаські Мавпи - 82:55 (22:13, 22:18, 19:14, 19:10) Дн: Загреба (15), Тимофієнко (14 + 9 підбирань + 6 передач), Ревзін (13), Дзюба (11 + 9 підбирань), Мишула (8 + 4 перехоплення); ЧМ: Кольченко (19), Чумаков (8). Волиньбаскет (Луцьк) - Миколаїв - 69:85 (23:13, 13:27, 17:22, 16:23) ВБ: Рудаков (15 + 5 підбирань + 6 передач), Дикий (13 + 11 підбирань), Тимощук (13 + 5 підбирань + 6 передач), Моторчук (12), Федчук (8); Н: Онуфрієв (26), Тонченко (18 + 5 підбирань + 9 передач), Горбатюк (16 + 8 підбирань), Кушніров (16). Становище команд: 1. Хімік - 16 перемог/ 2 поразки; 2. Будівельник - 16/4; 3. Кривбас - 12/5; 4. Дніпро - 14/6; 5. Біпа - 11/9; 6. Черкаські Мавпи - 9/10; 7. Запоріжжя - 9/11; 8. Миколаїв - 8/12; 9. Кремень - 7/13; 10. Волиньбаскет - 3/15; 11. Політехнік - 1/19.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter