НБА: "Фінікс" українця Леня програв "Хьюстону" в черговому матчі регулярного чемпіонату

У ніч на четвер в Національній баскетбольній асоціації відбулися вісім матчів, в одному з яких команда українського легіонера Олексія Леня "Фінікс Санс" програла "Х'юстон Рокетс" з рахунком 111:125, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Х'юстон" володів перевагою впродовж усієї гри і виграв усі чотири чверті - 26:30, 29:31, 29:30, 27:34. А найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Джеймс Харден, на рахунку якого 27 очок і 14 результативних передач.

Українець Лень зіграв в цілому 24 хвилини, за які набрав 9 очок - чотири точні кидки з п'яти Також на його рахунку 4 блок-шота. Він виявився найбільш корисним на майданчику. За час присутності Леня "Фінікс" переграв "Х'юстон" з різницею в три очки. Плюсовій показник є ще у двох запасних гравців, але вони відіграли лише по дві хвилини.

Клівленд – Мілуокі— 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)

До: Ірвінг (31 + 6 підбирань + 13 передач), Джеймс (29 + 9 підбирань + 6 передач), Джефферсон (10), Шамперт (10), Фрай (10), Томпсон (5 + 15 підбирань + 4 блок-шота)

М: Адетокумбо (28), Паркер (27), Брогдон (11 + 5 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення),

Атланта – Міннесота— 84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)

А: Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 підбирань + 7 передач), Мускала (16), Корвер (10 + 5 підбирань + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота)

М: Віггінс (19 + 7 підбирань), ЛаВин (18), Таунс (17 + 5 передач + 18 підбирань + 6 втрат), Дьонг (12 + 9 підбирань), Рубіо (10 + 8 передач + 6 втрат)

Детройт – Мемфіс— 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)

Д: Джексон (18 + 7 передач), Луэр (18),, Драммонд (13 + 19 підбирань), Морріс (12 + 5 підбирань)

М: Марк Газоль (38 +5 підбирань), Грін (10 + 9 підбирань), Конлі (9), Гаррісон (9 + 6 передач)

Чикаго – Вашингтон— 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)

Ч: Батлер (20 + 11 підбирань + 5 передач), Вейд (19), Гібсон (17 + 11 підбирань + 3 блок-шота), Миротич (11 + 6 підбирань), Макдермотт (10), Рондо (3 + 10 передач)

В: Уолл (23 + 6 підбирань + 9 передач), Бив (21 + 5 передач), Гортат (14 + 11 підбирань), Портер (8), Торнтон (10), Морріс (8 + 11 підбирань)

Нью-Орлеан – Оклахома-Сіті— 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)

АЛЕ: Девіс (34 + 15 підбирань), Холідей (23 + 10 передач), Хілл (5), Хилд (2), Аженса (0) – старт; Джонс (21), Фрейзер (10 + 5 передач)

ОС: Уестбрук (42 + 10 підбирань + 7 передач), Абринес (18), Адамс (12), Роберсон (9 + 7 підбирань), Кантер (14 + 14 підбирань), Ловернь (10)

Юта – Сакраменто— 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)

Ю: Хейворд (28 + 10 підбирань), Гобер (17 + 14 підбирань), Мак (13), Инглс (10 + 5 передач),

З: Казінс (21 + 8 підбирань), Лоусон (19 + 5 передач), Темпл (11)

Фінікс – Х'юстон— 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)

Ф: Букер (28 + 6 підбирань + 7 передач), Уоррен (19 = 5 підбирань), Найт (17 + 5 підбирань), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10 + 6 підбирань), Лэнь (9 + 5 підбирань + 4 блок-шота)

Х: Харден (27 + 14 передач), Гордон (24), Беверлі (18 + 9 підбирань + 9 передач), Харрелл (17 + 4 блок-шота), Андерсон (15 +5 підбирань), Нене (12), Аріза (10)

Портленд — Даллас— 95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)

П: Лиллард (29 + 6 втрат), Крэбб (14 + 6 підбирань), МакКоллум (13), Пламли (10 + 7 підбирань), Напьєр (10), Харклз (8 + 8 підбирань), Девіс (6 + 10 підбирань)

Д: Барнс (28 + 7 підбирань), Вільямс (23 + 5 підбирань + 5 передач), Меттьюз (16 + 3 перехоплення), Каррі (12), Пауелл (9 + 8 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота)