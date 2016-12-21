НБА. "Сан-Антоніо" дивом вирвав перемогу у техаському дербі, Казінс набрав 55 очок за "Сакраменто" (результати матчів)

Команда "Сан-Антоніо Спьорс" здобула вольову перемогу над "Х'юстон Рокетс" в центральному матчі дня Національної баскетбольної асоціації (НБА). Зустріч двох команд зі штату Техас завершилася з рахунком 102:100, причому ще за 4,5 хвилини до кінця зустрічі "Сперс" програвали з різницею в 13 очок.

У складі "Сан-Антоніо" відразу шість гравців набрали 10 або більше очок. Найрезультативнішим гравцем "Рокетс" став Джеймс Харден, на рахунку якого 31 бал - завдяки цьому показнику він випередив у списку кращих бомбардирів команди в історії знаменитого китайця Яо Міна.

В інших матчах відзначимо перемогу в овертаймі лідера Східної конференції "Клівленда" над "Мілуокі" 114:108, а також успіх центрового "Сакраменто" ДеМаркуса Казінс, який у зустрічі з "Портлендом" (126:121) набрав 55 очок. До персонального рекорду Казінс не вистачило всього одного очка.

Результати матчів:

Х'юстон - Сан-Антоніо 100:102 (24:26, 21:26, 33:19, 22:31)

Х: Харден (31 + 10 підбирань + 7 передач), Аріза (16 + 6 підбирань + 4 перехоплення), Гордон (13), Нене (10 + 7 підбирань Деккер (10 + 7 підбирань)

САС: Леонард (21 + 5 підбирань), Олдрідж (17 + 10 підбирань), Міллс (13), Девіс (12), Жинобілі (12), Газоль (10 + 10 підбирань).

Мілуокі - Клівленд 108:114 OT (27:35, 26:22, 25:27, 22:16, 8:14)

М: Паркер (30 + 9 підбирань), Адетокумбо (25 + 13 підбирань), Хенсон (14 + 8 підбирань);

К: Джеймс (34 + 12 підбирань + 7 передач), Ірвінг (28 + 5 підбирань + 5 передач), Фрай (15), Томпсон (10 + 12 підбирань).

Сакраменто - Портленд 126:121 (27:35, 33:37, 33:27, 33:22)

З: Казінс (55 + 13 підбирань), Лоусон (16 + 8 передач), Толлівер (11), Аффлало (11), Коллісон (10);

П: Макколлум (36), Пламли (27 + 13 підбирань + 5 передач), Ліллард (24 + 15 передач), Харклс (11 + 10 підбирань).

Філадельфія - Нью-Орлеан 93:108 (23:15, 21:42, 25:27, 24:24)

Ф: Ільясова (14), Хендерсон (13), Ковінгтон (11 + 8 підбирань), Окафор (11 + 7 підбирань), Ембіїд (11 + 6 підбирань), Макконнелл (10);

НО: Девіс (31 + 16 підбирань), Джонс (17 + 10 підбирань), Мур (15), Холідей (12 + 9 передач), Хілд (10), Фрейзер (10 + 6 передач).

Шарлотт - Лейкерс 117:113 (35:41, 24:32, 35:23, 23:17)

Ш: Уокер (28 + 8 підбирань + 10 передач), Батюм (23 + 10 передач), Вільямс (15 + 5 підбирань), Белінеллі (13), Камінскі (11), Зеллер (11);

ЛАЛ: Кларксон (25 + 5 передач), Янг (24), Вільямс (16 + 8 передач), Расселл (15 + 5 підбирань + 5 передач), Денг (11 + 7 підбирань), Ненсі (10).

Торонто - Бруклін 116:104 (29:23, 35:23, 27:26, 25:32)

Т: Лаурі (23 + 8 передач), Пауелл (21), Керролл (17), ДеРозан (15), Джозеф (11 + 7 підбирань), Валанчюнас (10 + 14 підбирань);

Б: Холліс-Джефферсон (19 + 6 підбирань), Дінуїдді (14), Лін (12), Букер (11 + 5 підбирань).

Нью-Йорк - Індіана 118:111 (20:24, 34:35, 30:28, 34:24)

НЙ: Ентоні (35), Роуз (24 + 6 передач), Порзінгіс (21 + 8 підбирань), Ноа (11 + 11 підбирань);

І: Тьорнер (21 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Янг (21 + 7 підбирань), Джефферсон (18), Тіг (17 + 7 підбирань + 12 передач), Джордж (16), Майлз (11 + 7 підбирань).

Майамі - Орландо 130:136 OT (28:27, 36:30, 25:28, 20:24, 21:27)

М: Уайтсайд (32 + 15 підбирань + 5 блок-шотів), Джонсон (32 + 5 підбирань), Драгіч (19), Вінслоу (13), Дж. Джонсон (12 + 8 підбирань + 6 передач);

О: Фурньє (26 + 5 підбирань), Вучевіч (26 + 12 підбирань), Пейтон (22 + 6 передач), Ібака (20 + 9 підбирань), Грін (14), Гордон (12 + 5 підбирань).

Мемфіс - Бостон 109:112 OT (22:15, 23:16, 26:31, 26:35, 12:15)

М: Газоль (24 + 7 підбирань + 6 передач), Деніелс (24), Конлі (19 + 5 підбирань + 8 передач), Аллен (10 + 8 підбирань);

Б: Томас (44 + 6 передач), Хорфорд (17 + 14 підбирань), Бредлі (16), Краудер (13 + 7 підбирань), Оліник (10).

Голден Стейт - Юта 104:74 (19:15, 36:18, 27:21, 22:20)

ГС: Каррі (25), Дюрант (22), Томпсон (17), Грін (15 + 11 підбирань)

Ю: Джонсон (14), Гобер (11 + 16 підбирань), Інглз (11), Лайлз (11).

Лос-Анджелес Кліпперс - Денвер 119:102 (36:26, 32:27, 27:19, 24:30)

ЛАК: Редік (27), Пол (16 + 15 передач + 8 підбирань), Мба а Муте (14), Джордан (13 + 13 підбирань), Шпейтс (10);

Д: Бартон (22), Галлінарі (17), Фарід (15 + 11 підбирань), Чендлер (13).