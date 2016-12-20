"Хімік" програв "Венеції" в баскетбольній Лізі чемпіонів

В італійській Венеції завершився матч чергового 10-го туру баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА, в якому "Венеція" приймала український "Хімік" з Южного і впевнено обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Южненська команда провалила вирішальну четверту чверть гри.

Протягом трьох 10-хвилинок на майданчику була приблизно рівна гра. Перші дві чверті виграли господарі майданчика - 19:18 і 19:17. Проте, в третій чверті "Хімік" зумів не тільки виграти, але і зрівняти загальний рахунок у матчі - 13:16 й 51:51.

А ось у заключній 10-хвилинці господарі різко збільшили темп і не дозволили суперникові практично нічого зробити - 22:8 і впевнена перемога у грі в цілому.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі гостей став американський легіонер центровий Джейсон Лав, на рахунку якого 17 очок і 11 підбирань.

Таким чином, на рахунку "Хіміка" після сьогоднішнього матчу 1 перемога при 9 поразках й команда, як і раніше, займає останнє 8-е місце в турнірній таблиці Групи В.