НБА. Українець Лень провів невдалий матч проти "Міннесоти", "Оклахома-Сіті" програла "Атланті" (результати матчів)

Команда Національної баскетбольної асоціації (НБА), за яку виступає українець Олексій Лень, в черговому матчі регулярного чемпіонату програла "Міннесоті Тимбервулвз" з рахунком 108:115.

Вихованець "Дніпра" провів один зі своїх найгірших матчів у сезоні. Він з'явився на майданчику з лавки запасних і провів на майданчику 19 хвилин. Статистика Леня - 1 очко та 5 підбирань.

В інших матчах відзначимо несподівану домашню поразку "Оклахома-Сіті" від "Атланти". Лідер команди господарів Рассел Вестбрук набрав у цій грі 46 очок і 11 підбирань, але його зусиль не вистачило для успіху команди - "Атланта" завдяки результативності Пола Міллсепа та Денніса Шрьодера виграла 110:108.

Результати матчів:

Індіана - Вашингтон 107:105 (29:36, 28:21, 31:22, 19:26)

І: Джордж (27 + 9 підбирань), Тіг (23 + 10 передач), Тьорнер (20 + 8 підбирань + 5 блок-шотів), Янг (12 + 11 підбирань), Майлз (10), Джефферсон (10);

В: Біл (22), Гортат (21 + 13 підбирань), Волл (19 + 10 передач), Портер (17 + 9 підбирань).

Чикаго - Детройт 113:82 (35:19, 34:15, 28:29, 16:19)

Ч: Батлер (19 + 6 передач), Гібсон (16), Лопез (14 + 6 підбирань), Вейд (13), Рондо (10 + 8 підбирань + 14 передач), Макдермотт (13), Миротич (13);

Д: Луер (16), Харріс (10).

Оклахома-Сіті - Атланта 108:110 (16:22, 37:26, 25:33, 30:29)

ОС: Вестбрук (46 + 11 підбирань + 7 передач), Грант (15), Роберсон (14);

А: Шрьодер (31 + 8 передач), Міллсеп (30 + 11 підбирань), Сефолоша (15 + 6 підбирань), Бейзмор (12 + 6 передач).

Денвер - Даллас 117:107 (28:31, 32:27, 33:27, 24:22)

Д: Йокіч (27 + 15 підбирань + 9 передач), Харріс (24), Мудіай (18 + 7 передач), Чендлер (17 + 8 підбирань), Галлінарі (14), Бартон (11);

Д: Вільямс (23 + 8 передач), Барнс (19), Каррі (14), Бареа (11), Пауелл (11 + 9 підбирань + 3 блок-шота).