НБА. "Сан-Антоніо" попрощався з Данканом та переміг "Нью-Орлеан", успіхи "Торонто" і "Бостона" (результати матчів)

Команда Національної баскетбольної асоціації "Сан-Антоніо Спьорс" провела спеціальну церемонію на честь свого багаторічного лідера Тіма Данкана, який завершив кар'єру минулого літа.

"Спьорс" вивели з обігу 21-й номер, під яким гравець виступав всю свою кар'єру. Тепер майка Данкана висітиме під дахом арени "Сан-Антоніо" разом з майками інших легендарних гравців техаського клубу.

Перед церемонією "Сан-Антоніо" переміг "Нью-Орлеан Пеліканса" з рахунком 113:100. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард "Спьорс" ЛаМаркус Олдрідж, який набрав 22 очки.

В інших матчах відзначимо успіхи лідерів Східної конференції. "Торонто" розгромив "Орландо" (109:79), а "Бостон" впорався з "Маямі" (105:95).

Результати матчів:

Сан-Антоніо - Нью-Орлеан 113:100 (30:26, 31:23, 31:22, 21:29)

САС: Олдрідж (22 + 7 підбирань), Жинобілі (17), Леонард (13), Сіммонс (12), Міллс (11 + 7 передач), Паркер (12 + 6 передач).

НО: Ажинса (16 + 8 підбирань), Хілд (14), Девіс (12), Геллоуей (12), Фрейзер (11 + 7 передач).

Орландо - Торонто 79:109 (30:23, 21:32, 13:29, 15:25)

О: Фурньє (15), Ібака (10), Пейтон (13), Вучевіч (10 + 9 підбирань), Бійомбо (8 + 12 підбирань);

Т: ДеРозан (31 + 5 підбирань), Лоурі (16 + 10 передач), Валанчюнас (16 + 13 підбирань), Росс (11).

Майамі - Бостон 95:105 (19:37, 22:21, 30:19, 24:28)

М: Драгіч (31 + 5 підбирань + 7 передач), Вайтсайд (23 + 17 підбирань);

Б: Томас (23), Бредлі (20 + 5 підбирань), Хорфорд (17 + 7 підбирань + 8 передач), Краудер (15).

Вашингтон - Кліпперс 117:110 (28:27, 24:28, 33:32, 32:23)

В: Біл (41), Морріс (23 + 9 підбирань), Волл (18 + 5 підбирань + 11 передач);

ЛАК: Гріффін (26 + 7 підбирань + 7 передач), Редік (17), Спейтс (14), Пол (13 + 12 передач), Джордан (13 + 17 підбирань), Ріверс (13).

Мемфіс - Юта 73:82 (18:18, 17:16, 23:27, 15:21)

М: Конлі (14), Рендолф (12 + 11 підбирань), Грін (10 + 11 підбирань);

Ю: Хейворд (22 + 7 підбирань + 6 передач), Гобер (21 + 12 підбирань), Діао (11 + 6 підбирань), Худ (10), Мак (10).

Філадельфія - Бруклін 108:107 (30:32, 24:25, 29:29, 25:21)

Ф: Ембіїд (33 + 10 підбирань), Ільясова (22), Ковінгтон (15 + 5 підбирань), Хендерсон (10);

Б: Лопес (22 + 9 підбирань + 8 передач), Харріс (19), Лін (16), Богдановіч (14 + 6 підбирань), Вайтхед (11).

Даллас - Сакраменто 99:79 (28:21, 27:23, 21:14, 23:21)

Д: Фінні-Сміт (17), Вільямс (15 + 7 передач), Меттьюз (15), Барнс (15 + 9 підбирань), Харріс (14 + 7 підбирань), Каррі (13);

З: Казінс (33 + 6 підбирань), Лоусон (10).