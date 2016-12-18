Баскетбольна Суперліга: "Дніпро" вирвав перемогу у "Запоріжжя", перемоги "Кривбасу" та "Кременя"

"Дніпро" здобув важку перемогу над "Запоріжжям" у центральному матчі ігрового дня української баскетбольної Суперліги.

Матч у Запоріжжі завершився з рахунком 79:89, причому перед останньою чвертю зустрічі господарі вигравали з різницею в одне очко. Найефективнішим гравцем у складі "Дніпра" став 33-річний Павло Ревзін, який набрав 21 очко і 5 підбирань.

В інших матчах дня "Кривбас" обіграв на виїзді "Миколаїв", а "Кремінь" вдома впорався з харківським "Політехніком".

Результати матчів:

БК Запоріжжя - Дніпро 79:89 (17:17, 20:20, 18:17, 24:35)

З: Рибалко (19), Конате (18 + 13 підбирань), Овдєєнко (15 + 6 підбирань), Буренко (13), Кондраков (8);

Дн: Ревзін (21 + 5 підбирань), Закурдаев (14), Загреба (15 + 10 підбирань + 6 передач), Тимофієнко (14 + 9 підбирань + 5 передач), Мишула (12 + 6 передач), Ткачук (9).

МБК Миколаїв - Кривбас - 59:65 (15:17, 19:17, 8:20, 17:11)

Н: Кушніров (20 + 13 підбирань + 3 блок-шота), Іванов (11), Горбатюк (9 + 5 підбирань), Онуфрієв (8)

Кр: Шундель (18 + 5 підбирань), Бояркін (13 + 6 передач), Мальчевський (8), Липовцев (8 + 6 підбирань).

Кремінь (Кременчук) - Політехнік (Харків) - 69:64 (20:20, 21:15, 16:12, 12:17)

Кр: Хамзаєв (22), Вудсон (15), Чигринов (9);

П: Рочняк (23 + 9 підбирань + 4 втрати), Арабаджи (21 + 6 підбирань).