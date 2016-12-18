НБА. Лень грає мало, але ефективно, "Клівленд" і "Голден Стейт" знову перемагають (результати матчів)

Фіналісти минулого і лідери нинішнього сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Клівленд" і "Голден Стейт" минулої ночі здобули чергові перемоги в регулярному чемпіонаті.

"Клівленд" зусиллями свого супертріо Джеймс-Ірвінг-Лав (74 очки) завдав поразки "Лейкерс" з рахунком 119:108, а "Голден Стейт" розгромив "Портленд" - 135:90.

Головним героєм ігрового дня став захисник "Оклахома-Сіті" Рассел Вестбрук, який в матчі з "Фініксом" (114:101) оформив свій 50-й тріпл-дабл у кар'єрі - таке досягнення раніше підкорялося лише шести баскетболістам в історії НБА. На рахунку Вестбрука 26 очок, 11 підбирань і 22 передачі, причому показник передач є персональним рекордом для гравця.

Український центровий "Фінікса" Олексій Лень також брав участь у цій зустрічі. Він провів на майданчику скромні 14 хвилин, за які встиг набрати відносно непогані цифри до своєї статистики - 8 очок і 7 підбирань.

Результати матчів:

Клівленд - Лейкерс 119:108 (26:31, 36:28, 27:24, 30:25)

К: Лав (27 + 17 підбирань), Джеймс (26 + 7 підбирань + 9 передач), Ірвінг (21 + 6 підбирань + 12 передач), Джей Ар Сміт (14);

ЛАЛ: Янг (32), Кларксон (20), Рендл (16 + 7 передач), Денг (15 + 8 підбирань), Вільямс (12).

Голден Стейт - Портленд 135:90 (39:21, 31:24, 38:27, 27:18)

ГС: Дюрант (34 + 11 підбирань), Кларк (23), Каррі (19 + 6 передач), Томпсон (16), Макгі (11 + 5 підбирань);

П: Ліллард (20), Харклесс (17), Макколлум (10).

Оклахома-Сіті - Фінікс 114:101 (30:20, 24:19, 35:30, 25:32)

ОС: Вестбрук (26 + 11 підбирань + 22 передачі), Адамс (19 + 7 підбирань), Морроу (11), Роберсон (11), Кантер (12 + 5 підбирань);

Ф: Букер (31 + 5 передач), Бледсоу (12), Чендлер (10 + 9 підбирань), Лень (8 + 7 підбирань).

Детройт - Індіана 90:105 (26:27, 18:28, 25:28, 21:22)

Д: Колдвелл-Поуп (20 + 5 підбирань), Джексон (19 + 10 передач), Харріс (13 + 7 підбирань);

І: Джордж (26 + 7 підбирань), Тіг (19 + 9 підбирань + 8 передач), Робінсон (12 + 12 підбирань), Янг (12), Тернер (10), Майлз (10).

Атланта - Шарлотт 99:107 (22:22, 20:31, 32:27, 25:27)

А: Хардвэй (21), Миллсэп (20 + 5 підбирань + 5 передач), Бейзмор (17 + 5 передач), Шрьодер (12 + 6 передач), Ховард (10 + 23 підбору);

Ш: Марв. Вільямс (19 + 6 підбирань), Белінеллі (19), Вокер (18 + 6 підбирань + 10 передач), Зеллер (16 + 11 підбирань).

Міннесота - Х'юстон 109:111 OT (24:28, 33:16, 23:23, 15:28, 14:16)

М: Таунс (41 + 15 підбирань + 5 передач), ЛаВін (24 + 6 передач), Віггінс (13 + 6 підбирань + 5 передач), Бьєліца (10);

Х: Харден (28 + 9 підбирань + 13 передач), Андерсон (28 + 6 підбирань), Гордон (20 + 6 підбирань), Аріза (11 + 5 підбирань), Капела (10).

Денвер - Нью-Йорк 127:114 (33:22, 29:32, 34:26, 31:34)

Д: Фарід (25 + 7 підбирань), Мудіай (22 + 7 підбирань + 5 передач), Бартон (17 + 8 підбирань), Харріс (16), Галлінари (13), Чендлер (12), Йокіч (10 + 9 підбирань + 5 передач).

НЙ: Ентоні (29), Порзінгіс (22 + 7 підбирань), Ернангомес (17 + 10 підбирань), Дженнінгс (14 + 7 передач), Лі (10), Холідей (10).