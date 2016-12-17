"Черкаські Мавпи" розгромили "Волиньбаскет" у єдиному матчі дня Суперліги

У Черкасах завершився єдиний матч дня в українській баскетбольній Суперлізі, в якому "Мавпи" приймали "Волиньбаскет" і розгромили суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 100:77.

"Мавпи" мали перевагу в першій чверті, яку реалізували в "+9" - 28:19. Але, у другій чверті розгубили свою перевагу і навіть дозволили супернику вийти вперед з мінімальним рахунком - 12:23.

Після великої перерви, у третій 10-хвилинці, на майданчику зберігалася приблизна рівність, а чверть господарі виграли з перевагою в "+4" - 22:18. А вирішальний в цьому матчі ривок господарі майданчика зробили в четвертій чверті, в якій розгромили опонента з рахунком 38:17.

Кращим гравцем матчу у складі переможців став Девіс, на рахунку якого 20 очок.