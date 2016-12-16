"Хімік" обіграв БІПА в центральному матчі дня Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі завершилися чотири матчі чергового дня регулярного чемпіонату, в центральному з яких южненський "Хімік" обіграв одеську БІПА, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 72:64.

Господарі майданчика в Южному мали повну перевагу в першій половині. Стартову 10-хвилинку вони виграли з рахунком 16:10, а другу - 23:13. Після великої перерви БІПА перехопила ініціативу, але не зуміла зіграти хоча б внічию і перевести гру в овертайм - 13:15, 20:26.

Кривбас — МБК Миколаїв 87:55 (23:15, 17:16, 28:12, 19:12)

Кривбас: Бояркін (15 + 5 підбирань + 8 передач), Шундель (17 + 3 перехоплення), Липовцев (6 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Мальчевський (14), Нікітін (10) — старт; Ворник (9 + 11 підбирань), Орленко (5 + 9 підбирань + 2 блок-шота), Вільховецький (4), Сергейчик (4), Найко (3), Старцев (0).

МБК Миколаїв: Тонченко (2 + 4 передачі), Іванов (11), Лебединцев (6), Швець (6 + 9 підбирань + 2 блок-шота), Кушніров (11 + 9 підбирань) — старт; Онуфрієв (13 + 5 втрат), Заплотинский (4), Мусієнко (2 + 5 передач),

Хімік — БІПА 72:64 (16:10, 23:13, 13:15, 20:26)

Хімік: Сміт (10), Рябчук (0 + 5 передач), Конєв (7), Павлов (11 + 5 підбирань), Лав (8 + 12 підбирань) — старт; Петров (14 + 9 підбирань), Беджарано (13), Сидоров (7), Бєліков (2 + 5 підбирань).

БІПА: Артамонов (11 + 6 передач + 4 втрати), Фандерберк (9 + 7 підбирань), Антонець (8), Волчанов (2), Челован (5 + 8 підбирань) — старт; Брістол (14 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Слипенчук (6 + 4 передачі), Ткаченко (5), Жуковський (4), Костюченко (0).

Політехнік — Кремінь 68:86 (17:23, 18:20, 12:27, 21:16)

Політехнік: Сайнієв (2), Арабаджи (12), Козлов (4 + 4 втрати), Рочняк (8 + 5 підбирань + 5 втрат), Столикер (8 + 15 підбирань) — старт; Бест (11 + 2 блок-шота), Колотілов (9), Кузнєцов (8), Павленко (4), Чавунів (2), Сухар (0).

Кремінь: Вудсон (11 + 6 підбирань), Зозуля (3), Байда (13), Скрипець (4), Хамзаев (19 + 12 підбирань) — старт; Ясиненко (18), Кожем'якін (8), Луговцов (5), Чигринов (4 + 3 перехоплення), Кадигроб (2), Шостуха (0).

Дніпро — БК Запоріжжя 81:61 (22:17, 18:12, 28:11, 13:21)

Дніпро: Мишула (15 + 6 передач), Закурдаев (8), Ревзін (13 + 5 підбирань), Тимофеєнко (18 + 7 підбирань), Загреба (15 + 11 підбирань) — старт; Шевченко (5 + 6 підбирань), Ткачук (5 + 6 передач), Дубоненко (2), Тарасенко (0), Масальський (0).

БК Запоріжжя: Буренко (7 + 6 втрат), Рибалко (8), Камусаки (0), Змитрович (3 + 4 перехоплення), Конате (15 + 10 підборів) — старт; Кондраков (13), Овдєєнко (12 + 5 підбирань + 4 передачі), Буц (3 + 5 підбирань), Віталій Биков (0), Міхеєв (0).