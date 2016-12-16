"Фінікс" українця Леня восьмий раз поспіль поступився "Сан-Антоніо"

У ніч на п'ятницю в Національній баскетбольній асоціації відбулися п'ять матчів, в одному з яких "Фінікс Санс" поступився "Сан-Антоніо Сперз", програвши цій команді восьмий раз поспіль, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 92:107.

"Сонячні" невдало розпочали матч, програвши першу половину із загальною різницею у 8 очок - 20:23 і 23:28. Тим не менш "Фенікс" зумів істотно скоротити відставання від суперника у третій чверті (28:23) і зберіг інтригу до останньої 12-хвилинки. Втім, заключний відрізок гри команді зовсім не вдався - 21:33.

Український легіонер "Фінікса" Олексій Лень пропускав другий матч поспіль через травму стегна.

Мілуокі – Чикаго 108:97 (30:18, 34:27, 24:21, 20:31)

М: Адетокумбо (30 + 14 підбирань + 3 перехоплення), Паркер (28 + 5 підбирань), Телетович (13), Деллаведова (9 + 9 передач), Хенсон (4 + 10 підбирань).

Ч: Батлер (21), Вейд (20 + 6 передач), Гібсон (19), Рондо (5 + 8 передач).

Нью-Орлеан Індіана— 102:95 (24:20, 22:30, 25:24, 31:21)

АЛЕ: Девіс (35 + 16 підбирань + 5 блок-шотів), Хилд (21), Холідей (16 + 7 підбирань + 14 передач), Джонс (10 + 11 підбирань)

І: Тернер (26 + 8 підбирань), Тіг (21 + 6 підбирань + 10 передач), Джордж (18 + 5 втрат), Джефферсон (14 + 5 підбирань), Янг (7 + 9 підбирань).

Денвер – Портленд— 132:120 (38:28, 36:28, 26:29, 32:35)

Д: Галлинари (27), Харріс (18 + 6 передач), Чендлер (17 + 8 підбирань), Нельсон (15), Бартон (15), Йокіч (13 + 5 передач), Мудиай (10), Фарід (11 + 9 підбирань).

П: Лиллард (40 + 10 передач + 5 втрат), Макколлум (23), Пламли (19 + 7 підбирань).

Фінікс – Сан-Антоніо— 92:107 (20:23, 23:28, 28:23, 21:33)

Ф: Букер (17 + 5 передач), Бледсоу (14 + 5 передач), Найт (11), Кріс (10), Дадлі (10)

САС: Леонард (18 + 10 підбирань), По Газоль (18 + 9 підбирань), Олдрідж (14 + 7 підбирань + 5 втрат), Паркер (11), Дедмон (11 + 9 підбирань)

Голден Стейт – Нью-Йорк— 103:90 (32:25, 27:20, 29:21, 15:24)

ГС: Томпсон (25 + 5 підбирань), Макгі (17), Дюрант (15 + 14 підбирань + 8 передач), Лівінгстон (10), Каррі (8 + 10 підбирань + 8 передач), Грін (5 + 11 підбирань + 7 передач).

НЙ: Холідей (15 + 6 перехоплень), Бейкер (13), Дженнінгс (10 + 7 підбирань + 7 передач), Ноа (6 + 10 підбирань)