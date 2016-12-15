"Будівельник" розгромив "Волиньбаскет" в першому матчі після відставки Мурзіна

У столичному спорткомлексі "Мерідіан" завершився черговий матч регулярного емпіонату України серед команд Суперліги, в якому "Будівельник" приймав луцьку "Волинбаскет і розгромив суперника, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 98:49.

Кияни мали перевагу протягом усієї гри і виграли усі чотири чверті. При цьому, якщов першій половині гри гості ще намагалися грати приблизно на рівних з суперников, то після великої перерви майже не давали спротиву - 25:18, 19:14, 23:6 й 31:11.

Руслан Отверченко впродовж усього часу на майданчику діяв з максимальною віддачею, ставши в підсумку найрезультативнішим – 19 очок, 3 з 5 триочкових.

Наступний поєдинок "Будівельник" зіграє 23 грудня в Дніпрі. "Волиньбаскет" наступний матч зіграє 17 грудня в Черкасах.

"Будівельник" - "Волиньбаскет" – 98:49 (25:18, 19:14, 23:6, 31:11)

"Будівельник": Отверченко - 19 очків, 4 підбирання, 3 передачі, 1 перехоплення; Дугат - 18 очків, 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення; Стефенс - 13 очків, 10 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення.

"Волиньбаскет": Фурс - 12 очків, 2 підбирання, 2 перехоплення.