НБА. "Клівленд" поступився "Мемфіса", "Лейкерс" зазнали восьмої поразки поспіль (результати матчів)

Чинний чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) та лідер Східної конференції ліги "Клівленд Кавальерс" зазнав шостої поразки у сезоні, програвши "Мемфіс Гриззлис".

Матч завершився з рахунком 93:85, а поразка команди з Огайо обумовлена тим, що вона грала без трьох своїх лідерів - ЛеБрона Джеймса, Кайрі Ірвінга та Кевіна Лава, - яким був наданий відпочинок.

В інших матчах відзначимо поразку "Лос-Анджелес Лейкерс" від "Бруклін Нетс" (107:97), яка стало для каліфорнійців восьмою поспіль в нинішньому сезоні. На даний момент знаменита команда займає 11-е місце в Західній конференції НБА.

Крім того, у зустрічі "Х'юстон Рокетс" - "Сакраменто Кінгз" (132:98) лідеру господарів Джеймсу Хардену підкорився рекорд команди за кількістю тріпл-даблів. Захисник набрав 15 очок, 11 підборів і 14 передач - цей тріпл-дабл для нього став 14-м у футболці "Рокетс", стільки ж у легендарного центрового команди Хакіма Оладжьювона, який грав за "Х'юстон" в 80-90 роках минулого століття.

Результати матчів:

Мемфіс - Клівленд 93:85 (28:16, 19:20, 27:17, 19:32)

М: Деніелс (20), Газоль (17 + 11 підбирань), Аллен (16 + 8 підбирань), Даглас (14 + 6 підбирань + 5 передач);

К: Джонс (15), Фелдер (14), Данліві (11 + 6 підбирань), Ліггінс (10).

Сан-Антоніо - Бостон 108:101 (32:23, 24:24, 21:26, 31:28)

САС: Леонард (26 + 6 передач), Газоль (17 + 13 підбирань + 6 передач), Паркер (16 + 7 передач), Міллс (10), Дедмон (10 + 5 підбирань);

Б: Бредлі (25 + 10 підбирань + 6 передач), Краудер (15 + 6 підбирань), Хорфорд (13 + 5 підбирань), Смарт (11 + 6 передач), Розьє (12).

Бруклін - Лейкерс 107:97 (27:30, 25:13, 23:33, 32:21)

Б: Богдановіч (23), Кілпатрік (22 + 5 передач), Лопес (20 + 7 підбирань), Харріс (11);

ЛАК: Вільямс (16), Янг (14), Кларксон (12), Мозгов (12 + 13 підбирань), Расселл (11), Денг (11 + 8 підбирань).

Х'юстон - Сакраменто 132:98 (36:25, 28:18, 38:24, 30:31)

Х: Андерсон (22 + 6 підбирань), Деккер (19 + 7 підбирань), Аріза (17), Капела (14), Харден (15 + 11 підбирань + 14 передач), Беверлі (10 + 7 передач);

З: Темпл (20), Толлівер (12 + 10 підбирань), Коулі-Стайн (11 + 5 підбирань), Каспі (10), Куфос (10 + 7 підбирань).

Філадельфія - Торонто 114:123 (25:22, 29:38, 20:32, 40:31)

Ф: Ковінгтон (26 + 12 підбирань), Окафор (17), Родрігес (16 + 5 передач), Хендерсон (16), Ільясова (12 + 7 підбирань);

Т: ДеРозан (31 + 5 підбирань), Лоурі (20 + 7 передач), Валанчюнас (17 + 10 підбирань), Джозеф (13 + 5 підбирань + 7 передач), Росс (13), Керролл (10).

Вашингтон - Шарлотт 109:106 (26:30, 23:24, 38:23, 22:29)

В: Волл (25 + 6 підбирань + 10 передач), Біл (20 + 9 передач), Гортат (16 + 12 підбирань), Убре (15 + 6 підбирань), Сміт (12 + 7 підбирань), Портер (10 + 5 підбирань);

Ш: Батюм (20 + 5 підбирань + 8 передач), Зеллер (18), Вокер (17 + 9 передач), Белінеллі (16), Кідд-Гілкрист (11), Камінскі (10).

Орландо - Кліпперс 108:113 (25:30, 26:30, 36:27, 21:26)

О: Гордон (33 + 7 підбирань), Фурньє (24 + 8 передач), Грін (19);

ЛАК: Ріверс (25), Гріффін (23 + 7 підбирань), Джордан (22 + 12 підбирань + 3 блок-шота), Пол (16 + 10 передач), Редік (10).

Майамі - Індіана 95:89 (20:21, 33:31, 25:27, 17:10)

М: Вайтсайд (26 + 22 підбирання), Джонсон (15 + 5 підбирань), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Драгіч (11 + 5 підбирань + 6 передач), Річардсон (10)

І: Джордж (22 + 7 підбирань), Майлз (15), Тернер (11 + 7 підбирань + 5 блок-шотів), Тіг (10 + 5 передач), Стакі (10 + 5 підбирань).

Даллас - Детройт 85:95 (20:17, 23:26, 21:17, 21:35)

Дал: Барнс (19 + 5 підбирань), Вільямс (16 + 5 передач);

Дет: Джексон (20 + 6 передач), Луер (19 + 5 підбирань), Морріс (12), Колдвелл-Поуп (11), Харріс (10).

Юта - Оклахома-Сіті 109:89 (26:21, 29:20, 25:27, 29:21)

Ю: Худ (25), Хейворд (17), Мак (15 + 5 підбирань + 5 передач), Гобер (12 + 12 підбирань), Інглс (11);

ОС: Вестбрук (27), Кантер (19), Адамс (10 + 5 підбирань).