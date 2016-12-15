"Хімік" програв у черговому матчі баскетбольної Ліги чемпіонів

Южненський "Хімік" розгромно програв у домашньому матчі баскетбольної Ліги чемпіонів з французьким "Ле Маном". Гра завершилася з рахунком 59:82.

Найрезультативнішим гравцем у складі господарів став український форвард В'ячеслав Петров, який зробив дабл-дабл - 15 очок і 12 підбирань. За "Ле Ман" 13 очок набрав американський екс-форвард івано-франківської "Говерли" Райан Пірсон.

Ця поразка стала для "Хіміка" сьомою у восьми матчах турніру. Команда Віталія Степанівського займає останнє восьме місце в своїй групі.

Хімік (Україна) - Ле Ман (Франція) 59:82 (15:19, 14:24, 14:17, 16:22)

Х: Петров (15 + 12 підбирань), Сміт (13 + 6 передач), Беджарано (10);

ЛМ: Яру (16 + 6 підбирань), Конате (15 + 5 підбирань), Пірсон (13), Хенлан (9 + 7 передач).