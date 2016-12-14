Мурзін залишив посаду головного тренера "Будівельника"

Колишній головний тренер столичного баскетбольного клубу "Будівельник" Євген Мурзін підтвердив свою відставку в бесіді з кореспондентом УНІАН.

У той же час, Мурзін відмовився коментувати причини відставки.

На офіційній сторінці БК "Будівельник" в Інтернеті інформація про відставку тренера відсутня.

За даними спеціалізованого порталу basket.com.ua, відповідно до усної домовленості президента "синьо-жовтих" і президента ФБУ Михайла Бродського, в подальшому Євген Вікторович займатиметься питаннями національної збірної і підвищенням кваліфікації. Виконуючим обов'язки головного тренера "будівельників" призначений Володимир Коваль, який займав цей пост до приходу в клуб Мурзіна.

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Відставка головного тренера стала досить несподіваною. Три дні тому, в центральному матчі чемпіонату України в Южному, "Будівельник" в гостях більш ніж переконливо переграв одного з головних конкурентів у боротьбі за золоті медалі чемпіона Суперліги "Хімік" з рахунком 70:49 (+21 очко).

Після цієї перемоги "Будівельник" закріпився на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи "Хімік" на 2 очки. Щоправда, у "Хіміка" за дві гри в запасі.