Вперше за п’ять років в Україні відбудеться Матч усіх Зірок баскетболу
18:16, 13 грудня 2016Баскетбол
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Матч відбудеться навесні 2017-го року.
В Україну повертається Матч зірок / fbu.kiev.ua
Навесні наступного року відбудеться Матч Зірок українського баскетболу. Таке рішення прийнято на засіданні Президії ФБУ, повідомляє офіційний сайт федерації.
Зірковий вечір відбудеться у березні-квітня. Точна дата поки не визначена.
Президент ФБУ Михайло Бродський запропонував відійти від принципу формування команд учасниць Матчу Зірок українці проти легіонерів. Команди формуватимуться за географічним розподілом Північ – Південь. На президії ФБУ говорили і про місто проведення Матчу Зірок. Наразі є кілька варіантів, це зокрема Одеса та Дніпро.
Востаннє Матч Зірок в українському баскетболі проводився у 2012-му році, коли зірковий вечір приймав столичний Палац Спорту.
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