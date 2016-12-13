Вперше за п’ять років в Україні відбудеться Матч усіх Зірок баскетболу

Навесні наступного року відбудеться Матч Зірок українського баскетболу. Таке рішення прийнято на засіданні Президії ФБУ, повідомляє офіційний сайт федерації.

Зірковий вечір відбудеться у березні-квітня. Точна дата поки не визначена.

Президент ФБУ Михайло Бродський запропонував відійти від принципу формування команд учасниць Матчу Зірок українці проти легіонерів. Команди формуватимуться за географічним розподілом Північ – Південь. На президії ФБУ говорили і про місто проведення Матчу Зірок. Наразі є кілька варіантів, це зокрема Одеса та Дніпро.

Востаннє Матч Зірок в українському баскетболі проводився у 2012-му році, коли зірковий вечір приймав столичний Палац Спорту.