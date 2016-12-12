НБА. "Голден Стейт" переміг "Міннесоту", українець Лень знову провів тьмяну гру (результати матчів)

Чинний віце-чемпіон Національної баскетбольної асоціації "Голден Стейт" минулої ночі здобув чергову перемогу в регулярному чемпіонаті, перегравши "Міннесоту".

Молода команда "Тимбервулвз" повноцінно боролася з фаворитами перші три чверті, але на останні 12 хвилин господарів не вистачило. "Голден Стейт" виграв період з різницею у 18 очок, а матч - з рахунком 116:108.

Черговий не дуже вдалий для себе матч провів в НБА український центровий "Фінікса" Олексій Лень. У грі проти "Нью-Орлеана" він провів на майданчику скромні 14 хвилин, набравши за цей час 6 очок і 4 підбирання. Його команда програла зустріч в овертаймі - 119:120.

Результати матчів:

Міннесота - Голден Стейт - 108:116 (27:30, 31:30, 30:18, 20:38)

М: Лавін (25), Віггінс (25 + 5 підбирань), Таунс (25 + 18 підбирань), Дьєнг (11 + 6 підбирань);

ГС: Томпсон (30 + 6 підбирань), Каррі (22 + 9 передач), Дюрант (22 + 8 підбирань + 6 передач), Грін (18).

Фінікс - Нью-Орлеан - 119:120 OT (31:25, 27:26, 24:25, 28:34, 9:10)

Ф: Бледсоу (32 + 8 передач), Барбоза (18), Букер (16 + 5 підбирань + 5 передач), Чендлер (14 + 21 підбірання), Дадлі (12);

НО: Холідей (23), Вільямс (17), Девіс (14 + 12 підбирань), Фрейзер (14 + 11 підбирань + 11 передач), Геллоуей (12).

Детройт - Філадельфія - 79:97 (12:32, 23:26, 29:22, 15:17)

Д: Морріс (28), Драммонд (14 + 14 підбирань), Джексон (10);

Ф: Ковінгтон (16 + 7 підбирань), Ільясова (15 + 8 підбирань), Окафор (14 + 9 підбирань), Макконнелл (12 + 10 підбирань + 9 передач), Стаускас (10).

Оклахома-Сіті - Бостон - 99:96 (21:24, 18:19, 28:28, 32:25)

ОС: Вестбрук (37 + 12 підбирань + 6 передач), Адамс (16 + 8 підбирань), Кантер (14 + 6 підбирань);

Б: Хорфорд (19 + 6 передач), Бредлі (18), Краудер (18), Смарт (11 + 6 підбирань + 9 передач), Браун (10).

Лейкерс - Нью-Йорк - 112:118 (30:32, 26:25, 19:27, 37:34)

ЛАЛ: Вільямс (24 + 6 підбирань + 5 передач), Денг (22 + 5 підбирань), Рендл (17 + 10 підбирань), Янг (15), Кларксон (14);

НЙ: Порзінгіс (26 + 12 підбирань + 7 блок-шотів), Роуз (25), Дженнінгс (19), Лі (16), Ентоні (13 + 8 підбирань + 7 передач).